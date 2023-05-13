中：美想給中送頂「發達國家」帽子 對不起 戴不了

上海陸家嘴金融區。(路透)

美國眾議院 日前通過一項涉華法案，美國國會近日又提出一項決議案，都是關於反對中國的發展中國家地位。對此，中國外交部發言人汪文斌12日表示，「美國想給中國送頂『發達國家』的帽子，對不起，這頂帽子中國戴不了。」有美國專家認為，一旦中國失去發展中國家享有的一切優惠待遇，將對中國外貿產生消極影響，拖累經濟復甦。

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本報系聯合報報導，美國眾議院日前通過認定「中國不是開發中國家（PRC Is Not a Developing Country）」法案，該法案將取消中國在作為開發中時所有享有的優惠和利益，同時要求美國務院 對國際組織施加影響取消中國的發展中國家地位。

近日，美國會又提出一項決議案，反對中國在世貿組織中的發展中國家地位。

對此，汪文斌12日在例行記者會上表示，中國是一個發展中國家，有著充分的事實依據。維護發展中國家地位是中國的合法權利。中國屬不屬於發展中國家不由美國說了算。中方將堅定捍衛發展中國家的正當合法權益。

汪文斌列出中國作為發展中國家的事實依據，比如2022年中國人均國內生產總值為1萬2741美元，是發達經濟體的五分之一，僅相當於美國的六分之一。2021年中國人均國民總收入位列世界第68位，人類發展指數世界排名第79位，與主要發展中國家排名相當。

汪文斌說，中國的發展中國家地位包括世界貿易組織機制、聯合國 氣候變化框架公約在內的國際條約所認可，並為國際社會廣大成員所接受。中國的發展中國家地位不容剝奪。

自由亞洲電台報導，開豪車領救濟，中國為何不願成為「發達國家」？美國民間機構「信息與戰略研究所」經濟學者李恆青表示，中國以發展中國家為名享受了幾十年的國際福利，包括經濟援助、優惠政策傾斜，這種狀況擠壓了真正發展中國家所應獲取的資源。

「美國之所以要重新定義中國為發達國家，是因為人均GDP，至少是中國自己吹的人均GDP已經那麼高了。」他說，「發展中國家在國際上承擔的義務少，得到的支持或補貼、政策性的傾斜，這些好處多。這也是為什麼，中國已經這麼有錢了還從聯合國或其他基金拿到很多資金支持。」

李恆青分析說，得益於本世紀初美國對中國的扶持，世貿組織才向中國打開歡迎的大門。但中國不僅在國際組織中攫取好處，還以永久最惠國待遇地位占美國便宜，享受包括關稅減免等特殊待遇，卻無法做到像早前承諾的那樣改進自身人權狀況，自然引發美國不滿。