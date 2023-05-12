中國高層官員頻繁訪歐 學者：中歐有共同需求的合作關係

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅（右）在維也納會見奧地利外長沙倫貝格。（新華社）

針對中國高層最近在歐洲密集出訪、歐洲領導人頻繁訪問北京，上海東亞研究所助理所長包承柯指出，歐洲有獨立的外交路線，歐洲和美國的利益不同，中歐雙方是既合作又對抗，「更重要的是合作關係」。在俄烏戰事上，歐洲更需要中國，中國可為歐洲的安全帶來更多利益。

近期包括中國國家副主席韓正、中共中央外事辦主任王毅、外長秦剛都在歐洲，是否意味中方拉攏歐洲不餘遺力，勢要將歐洲的自主路線扶植起來，中國還有什麼別的手段可以達到目的？

包承柯表示，中國和歐洲有各自的利益，中國領導人和外事高層官員密集訪歐，是基於維護中國利益；而歐洲官員包括德國 總理、法國總統、德國外長紛紛訪問北京，說明一件事，歐洲的利益和美國利益不同。首先，中歐貿易量很大，經貿合作協議很深，不會脫鉤也不可能脫鉤；其次是中國和歐洲都沒有在世界上「爭霸」的問題。當歐洲發現，若跟著美國走將損及歐洲利益，而和中國親近有助於自己的利益時，自然會中國合作。

包承柯表示，包括韓正、秦剛、王毅同時都在歐洲，證明中歐都很清楚地知道，歐洲有獨立的外交路線，歐洲和美國的利益不同，中歐雙方是既合作又對抗，「更重要的是合作關係」。這從德、奧外長紛紛主動提出「不脫鉤」，可以看得出來。

「在第一波俄烏衝突後，德國、法國等歐洲主要國家是跟著美國對抗俄羅斯 ，現在不同了。」包承柯表示，在打了一年多後，歐洲更希望俄烏戰事停下來，美國則希望繼續打下去，雙方的外交利益和國家利益完全不同。美國更希望透過提供烏克蘭 武器、支持烏克蘭，拖垮俄羅斯、打垮俄羅斯。

像德國就曾清楚地表示，不希望在客機一小時曲線的歐洲，繼續發生戰爭，使歐洲處於不安全的狀態。包括德法義等歐洲主要國家，戰後仍需要和俄羅斯打交道，他們並不希望毀滅俄羅斯。因為歐洲離俄羅斯太近，不能承受一旦俄羅斯啟用核子武器的危險。如何讓俄烏戰事停下來，逐步解決俄烏衝突，是歐洲國家目前當務之急。相對的，烏克蘭戰事離美國本土很遠，遠離戰場，歐洲與美國對這場戰事的感受不同。

包承柯表示，當中國提出俄烏和談、願意提供俄烏問題解決的十二點和平建議後，歐洲國家都希望並鼓勵中國進行斡旋，並很快得到歐洲主要國家的認同。歐洲清楚地知道，中國有能力也有機會對俄烏戰事提供方案，這將有助於歐洲整體安全的利益。「俄烏是否有可能真的能坐下來談，甚至結束戰爭或者達成某種協議。如果這樣，那中國在世界上的地位就大幅提高，當然相對的對美國來講是重大的衝擊了。」

歐洲正面臨著大國對抗又重新回來了。「後冷戰時代」是全球化開放，既有地緣戰略的競爭，但是彼此開放，經濟市場的相互依存，是國家間關係的非常重要的紐帶。但是一場烏克蘭戰爭，美國歐洲已經對俄羅斯進行10次制裁。在這種情況下，大國衝突對抗的時代，尤其是大國衝突對抗的歐洲時代又重新回來了，歐洲更需要中國，如同德國外長說的：「中國完全可以採取更多措施結束俄烏戰爭」。