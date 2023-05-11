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中艦艇「繞日」引關注 專家：解放軍赴西太平洋常態化

記者陳宥菘／即時報導
日本防衛省統合幕僚監部於官網公布中國海軍艦艇監視照。（取自日本防衛省統合幕僚監部官網）
日本防衛省統合幕僚監部於官網公布中國海軍艦艇監視照。（取自日本防衛省統合幕僚監部官網）

日本防衛省統合幕僚監部11日發佈消息指，中國海軍的導彈驅逐艦等4艘艦船近期以「繞日」的方式航行，4月底從東海向日本海北上，其後從鄂霍次克海向西太平洋移動。對此，中共黨媒環球時報12日引述中國軍事專家宋忠平說，解放軍到西太平洋已常態化，並稱「沒什麼可大驚小怪的」。

環球時報指，日本防衛省統合幕僚監部11日稱，當日海上自衛隊在位於日本南部的須美壽島以東約90公里的海域，發現由一艘055型飛彈驅逐艦、一艘052D型驅逐艦、一艘054A型護衛艦以及一艘補給艦組成的中共海軍艦艇編隊。

日本防衛省稱，該解放軍編隊穿航須伊豆群島的美壽島與鳥島間的海域，並向西前進。4月30日，編隊從東海穿越對馬海峽進入日本海，隨後在5月6日從日本海穿航宗古海峽進入西太平洋。

對此，環球時報引述軍事專家宋忠平稱，這次055型萬噸大驅編隊穿越日本周邊的幾個海峽，「沒什麼可大驚小怪的」。

宋忠平說，中國海軍艦艇到西太進行遠海訓練和巡航已實現常態化，而對馬海峽、宗古海峽、津輕海峽、大隅海峽等都是國際水道，強調「中國艦艇的穿航完全合理合法」。

另，日本防衛省在公布解放軍艦艇訊息時，同時表達對解放軍一直進行警戒監視，並發布數張艦艇的照片，環球時報因而引用中國網友的話，開酸日本防衛省是解放軍艦艇的「御用攝影師」。

日本防衛省統合幕僚監部於官網公布中國海軍艦艇動向。（取自日本防衛省統合幕僚監部官...
日本防衛省統合幕僚監部於官網公布中國海軍艦艇動向。（取自日本防衛省統合幕僚監部官網）

日本 解放軍 中共

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