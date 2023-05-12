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美擬G7後擴禁令 中商務部：如美脅迫盟友遏華 將堅決反對

中國新聞組／北京12日電
中國商務部發言人束珏婷重申，美國應遵守規定，勿擾亂國際經貿秩序。（取材自商務部官網）
中國商務部發言人束珏婷重申，美國應遵守規定，勿擾亂國際經貿秩序。（取材自商務部官網）

針對美國將在G7廣島峰會前後簽署一項行政命令，限制美企對中國在人工智慧、半導體等領域的投資。商務部發言人束玨婷11日在例行記者會上表示，美國應嚴格履行規則和義務，並強調，如美國脅迫盟友（七國集團其他成員國）共同限制對中投資消息屬實，中方將堅決反對。

本報系聯合報報導，G7廣島峰會將於5月19至21日舉行，在峰會之前，美國總統拜登計畫將在會議前後簽署一項行政命令，主要為了限制美國企業對中國尤其是人工智慧、半導體、量子技術等領域的投資。據了解，拜登政府就此投資禁令已討論將近兩年的時間，且美國不斷在尋求盟友的支持。

針對相關提問，束珏婷說，限制中國企業，並意圖脅迫盟友夥伴共同限制對中投資，嚴重違背市場經濟和公平競爭原則，影響企業正常經營決策，是破壞國際經貿秩序，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定。她強調，若消息屬實，中方將堅決反對。

除此之外，在記者會上，束珏婷還被問及歐盟指控7家中國企業對俄羅斯出售可能用於支持戰爭的微電子等產品，並提議進行制裁，對此中方的態度。

香港中通社報導，束珏婷表示，中方注意到相關報導。中俄雙方在相互尊重、互利共贏的基礎上開展正常經貿合作。中方主管部門已多次就烏克蘭問題闡明中方立場，中國不拱火澆油，更不會趁機漁利。「我們堅決反對以中俄合作為由，對華搞沒有國際法依據、未經安理會授權的單邊制裁和『長臂管轄』。希望歐方珍視中歐互信與合作大局，審慎行事，不要開啟惡劣先河。」

此前，據英國金融時報報導，自俄烏衝突爆發以來，歐盟近日首次提出對7家中國企業進行制裁，理由是這些企業向俄羅斯出售的設備可能被用作軍事用途。德國柏林日報稱，到目前為止，歐盟一直避免制裁中國，因為沒有具體證據表明北京在武器和戰爭科技方面支持莫斯科。

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