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交惡4年 澳州貿易部長為恢復出口訪中

中國新聞組／北京12日電
澳洲貿易部長法瑞爾日前表示，在多年與中國經濟和外交關係陷入困境後，他對這個澳洲的最大貿易夥伴仍抱有希望。(路透)
澳洲貿易部長法瑞爾日前表示，在多年與中國經濟和外交關係陷入困境後，他對這個澳洲的最大貿易夥伴仍抱有希望。(路透)

中國近期持續在經貿議題上與外國展開磋商。澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）11到13日應邀訪華，他將與中國商務部部長王文濤會晤，爭取消除兩國近年惡劣關係造成的貿易壁壘，推動全面恢復對中國出口。中澳關係2017年開始惡化，多樣產品遭到限制進口，這也是兩國貿易部長自2019年以來的首次面對面會晤。

中國商務部11日下午召開例行記者會，發言人束珏婷說，應中國商務部邀請，法瑞爾於11到13日訪華，中方希望透過此訪，進一步落實中澳兩國領導人峇里島會晤重要共識，就發展雙邊經貿關係、妥善處理彼此經貿關切深入交換意見，推動中澳經貿務實合作向前發展。

據法媒報導，法瑞爾在啟程飛往北京前表示，在多年與中國經濟和外交關係陷入困境後，他對這個澳洲的最大貿易夥伴仍抱有希望，他將與王文濤會談，「以推進解決當前存在的貿易壁壘」。法瑞爾主張全面恢復澳洲對中國的出口，這將使雙方受益。他希望能找到一條途徑，讓中國在年底前取消對澳洲進口的所有主要限制。

此次會面除了貿易議題，法雷爾也將提出人權議題，以及澳籍公民楊恆均和成蕾在中國被捕的事件。

中國駐澳大使肖千表示，當前兩國經貿關係「面臨重要機遇期」。他指出，近期中澳各領域交流合作逐步恢復，表明雙方雖然存在一些分歧，但有著強烈的溝通交流願望和廣泛而深刻的共同利益。「我們願在交流合作中共同增信釋疑，妥善管控分歧，引導兩國關係重回正軌」。

此外，據中國商務部稍早發布訊息，中國商務部部長王文濤11日也應約會見了美國駐中大使伯恩斯，雙方就中美經貿關係和各自關注的經貿議題交換了意見。

香港明報指出，中國是澳洲最大的貿易伙伴，去年雙邊貿易額達2870億澳元。兩國關係自2017年開始惡化，澳洲紅酒、煤炭、大麥等產品被中國限制進口。今年以來，兩國關係逐漸和緩，煤炭、棉花和銅的貿易已經恢復，澳洲大麥的關稅也在加快審查。

澳洲貿易部長法瑞爾訪中，將會晤中國商務部長王文濤。(中新社)
澳洲貿易部長法瑞爾訪中，將會晤中國商務部長王文濤。(中新社)

澳洲 商務部 北京

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