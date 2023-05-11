傳G7將籲北京遵守國際規則 中嗆：G7恰是破壞規則代表

中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

七大工業國集團（G7 ）峰會將於19日於日本廣島展開，據傳，此次峰會7國領導人將要求北京 遵守國際規則。對此，中國外交部發言人汪文斌11日表示，「G7要求中國遵守國際規則，但自身恰恰是違反國際規則、破壞規則的代表，」他更直嗆美國，「在遵守國際規則方面，美國應當站在被告席上，而不是對別國指手畫腳。」

汪文斌在11日外交部例行記者會上說，談到國際規則，首先應當搞清楚什麼是國際規則。他指出，國際社會絕大多數國家都認同以「聯合國 憲章」之宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，而這才是各國都應當遵守的國際規則。

汪文斌批評，G7很少提聯合國憲章，卻總把民主國家以規則為基礎的國際秩序掛在嘴邊，「說穿了，G7所說的國際規則，就是以意識形態和價值觀劃線的西方規則，就是美國第一、G7主導的小圈子規則」。他質疑，這樣的規則服務的是G7等少數國家的既得利益，而不是國際社會的共同利益。

汪文斌指，G7要求中國遵守國際規則，但自身恰恰是違反國際規則、破壞規則的代表。他接著將矛頭指向美國稱，美國近年來退出聯合國教科文組織、巴黎協定等17個國際組織或協定，在全球大搞無差別竊聽竊密，連G7盟友也不放過，肆意揮舞外交施壓、經濟脅迫、軍事干涉大棒，悍然侵略阿富汗、伊拉克、敘利亞等弱小國家，造成數千萬無辜平民喪生或淪為難民。他抨擊，「在遵守國際規則方面，美國應當站在被告席上，而不是對別國指手畫腳」。

汪文斌最後還回酸美日兩國，他說，我們敦促美日等國，先把拖欠多年的聯合國會費補上，撤出在敘利亞的非法駐軍，停止強推核污染水排海計劃，停止挑動分裂和對抗，停止打著國際規則的旗號，服務自身的霸權地位和一己私利。