李鵬長子李小鵬 接交通運輸部黨組書記

李小鵬任交通運輸部黨組書記。(中新社資料照片)

據官方發布，中國交通運輸部黨組副書記、部長李小鵬，10日接任交通運輸部黨組書記。李小鵬是知名「紅二代」，是前國務院 總理李鵬的長子。

中央社報導，這是中國3月召開「兩會 」後，新一屆國務院首度出現首長異動。即將在6月滿64歲的李小鵬，20大 並未連任中央委員，本月10日仍升官接任交通一把手。

中國交通運輸部官網10日發布，中央組織部有關負責人10日出席交通運輸部領導幹部會議時宣布中央決定，楊傳堂不再擔任交通運輸部黨組書記職務，李小鵬任交通運輸部黨組書記。

中央社報導，公開資料顯示，李小鵬1959年6月出生，華北電力學院電力工程系畢業，專業學習發電廠及電力系統。1982年8月參加工作，任電力科學研究院系統所技術員；1985年5月加入中國共產黨。

李小鵬在華能國際電力開發公司、國家電力公司任職多年後，2008年轉任能源大省山西省委常委、副省長；2013年升任山西省委副書記、省長。2016年9月，李小鵬轉任交通運輸部部長、黨組副書記迄今。

公開資料顯示，李小鵬曾任中共18屆中央候補委員，19屆中央委員，17大、18大、19大、20大代表，以及11屆、12屆全國人大代表，但未能連任20屆中央委員。

本月10日卸任的楊傳堂，現年69歲，2012年任交通運輸部黨組書記迄今。