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長七火箭發射場工作流程 減13天 走了7年

中國新聞組／北京11日電
長征七號遙七運載火箭10日晚9時22分點火升空。(中新社)
長征七號遙七運載火箭10日晚9時22分點火升空。(中新社)

長征七號遙七運載火箭10日順利將天舟六號貨運飛船送入預定軌道，澎湃新聞報導，發射場工作流程所需的時間，從自第一發任務的38天遞減到25天，火箭院長七火箭總體主任設計師邵業濤說，為了這13天，長七型號隊伍走了7年。

來源：YouTube

據報導，邵業濤說：「在測發流程方面，這次任務優化地面測控軟件，並進行單機、系統和全箭驗證，測發流程可靠性得到進一步提升。同時經過流程優化，發射場測發時間從27天縮短到了25天。」

38天→31天→27天→25天。這是長七火箭自第一發任務以來，發射場工作流程所需的時間變化。在外人看來，遞減了13天可能不足為奇，但為了這13天，長七型號隊伍走了7年。

目標是如何一步步實現的？通過對項目的調整，火箭箭體狀態恢復、產品交接、關鍵單機等準備時間，從首飛的五天壓縮到一天。火箭吊裝完成後進行的分系統測試，由首飛的九天縮減到五天；在總檢查階段，從長七遙五火箭開始，減少一次總檢查並優化流程，縮減一天。

報導指出，從長七遙五火箭開始，加注發射階段，液氧和煤油兩種推進劑從串行加注變為並行加注，使得長七火箭進入發射程序時間縮減四個小時；四天、一天、四個小時…就這樣，時間一點點「壓縮」出來。

隨著信息化、數字化、智能化時代的來臨，智慧火箭也吸引航天界更多的目光。邵業濤說：「火箭以精準入軌為終極目標，如今，我們多是通過提高火箭可靠性的方式來提高發射成功率，但火箭發射具高風險，那些看似不起眼的異常狀況決定任務的成敗。」

邵業濤做了一個比喻：「好比人們通過加強鍛鍊來抵抗感冒，不至於危及生命，同樣地，未來，長七火箭也要能在即使有一些『小毛病』的情況下，確保任務成功，提高發射成功率。」 

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