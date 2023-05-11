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70後李雲澤 金監總局首任書記 美媒：不知名 市場意外

中國新聞組／北京11日電
李雲澤任中國國家金融監督管理總局黨委書記。(中新社)
李雲澤任中國國家金融監督管理總局黨委書記。(中新社)

中國今年3月新設國家金融監督管理總局，以全新的「直屬機構」取代銀保監會，負責金融業監管。金監總局10日舉行領導幹部會議，宣布由四川副省長李雲澤出任首任黨委書記。公開信息顯示，他也是首位「70後」正部級領導，曾表態「互聯網金融必須要監管」。

中央社報導，中國銀行保險監督管理委員會官網通報，國家金融監督管理總局10日召開領導幹部會議。中央組織部有關負責人員宣布了中央決定：李雲澤任國家金融監督管理總局黨委書記。

公開資訊顯示，1970年9月出生、52歲的李雲澤現為四川省常務副省長，去年中共20大成為中央候補委員。他曾在建設銀行、工商銀行任職，2018年到四川省任職前，為工行副行長；在工行副行長任職時，現任中國證券監督管理委員會主席易會滿為工行董事長。

澎湃新聞報導，李雲澤在四川省任職近五年，扮演著「金融副省長」角色，也曾負責組建四川省級銀行「四川銀行」。

每日經濟新聞報導，公開信息顯示，他也是首位「70後」正部級領導。

李雲澤在任職工行副行長期間，曾針對金融供給側結構性改革、金融科技、私人銀行等方面有過多次對外表態。3月24日第七屆嶺南論壇上，李雲澤表示，金融科技在國內蓬勃發展，如果把控不好，容易誘發系統性風險，「所以互聯網金融、金融科技、科技金融，無論哪種說法，歸根到柢還是金融，必須要實施監管」。

但彭博社報導，李雲澤是一個「不知名的地方政府官員」，此次任命可能會讓市場感到意外。此前，外界普遍預測中證監主席易會滿或中信集團前董事長朱鶴新可能獲任，因為在北京提振經濟之際，他們擁有更多資歷和專業知識，有助於應對金融風險。相比之下，李雲澤在國有大行最高做到工商銀行副行長，在金融官僚中的資歷尚淺。

國家金融監督管理總局是今年中國國家機構改革後出現的新單位，取代中國銀行保險監督管理委員會，組織地位也上調至「國務院直屬機構」，統一負責除證券業之外的金融業監管，統籌負責金融消費者權益保護。

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