德總理：歐對中不脫鉤但要脫險 見秦剛稱願與中談烏危機

（XHDW）德國總理朔爾茨會見秦剛 新華社照片，柏林，2023年5月10日 （XHDW）德國總理朔爾茨會見秦剛 5月10日，在德國柏林，德國總理朔爾茨（右）會見中國國務委員兼外長秦剛。 新華社記者 任鵬飛 攝

德國 總理蕭茲 （Olaf Scholz）10日在柏林會見中國國務委員兼外長秦剛。據中國外交部表示，蕭茲談到德方重視中國的作用和影響力，願就烏克蘭危機等重大問題與中方加強溝通。

中新社報導，蕭茲表示，非常期待在德國舉行德中第七輪政府磋商；這是一次重要的磋商，作為東道國，德方正積極籌備，願同中方共同努力，確保取得積極成果。

據報導，蕭茲表示，在世界多極化背景下，應堅持各方平等，共同維護世界和平。德方重視中國的作用和影響力，願就烏克蘭危機等重大問題與中方加強溝通。

秦剛表示，中國領導人習近平作出「百年未有之大變局」的戰略判斷，蕭茲總理提出「全球時代轉折」，兩者有契合之處。面對變亂交織的世界，國際社會應加強合作，攜手應對挑戰。「我此次訪德主要目的是為兩國第七輪政府磋商作準備。作為具有重要影響力的國家和全方位戰略夥伴，中德加強對話合作，有利於為世界注入更多穩定性、確定性和正能量。」

秦剛說，在烏克蘭問題上，中方的立場就是勸和促談。戰事延宕只會造成更多苦難，應盡快停火止戰，通過對話實現政治解決。

另據自由亞洲電台報導，蕭茲9日在一次演講中表示，由於北京在與歐盟 的競爭中變得越來越咄咄逼人，歐盟應減少與中國關係中的風險。他又認為歐盟不應自我定位為「世界第三強權」，被指和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）唱反調。

蕭茲說：「我同意（歐盟委員會主席）范德萊恩的意見：我們的目標不應該是脫鉤，而是明智的脫險」。他指出，雖然中歐關係發生變化，但是他仍把北京看作是合作夥伴。

此外，香港商業電台報導，德國政府表示，將會按計畫讓中遠集團入股漢堡港碼頭。蕭茲去年10月批准將漢堡港碼頭的24.9%股權售予中遠集團，多名內閣成員曾提出反對，到上月，德國安全當局宣布漢堡港碼頭為關鍵基礎設施，意味有關交易可能面臨更多限制。德國政府發言人10日表示，政府堅持去年10月的決定，不作任何修訂，但未說明最終批准原因。