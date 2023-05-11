習墨鏡口罩考察雄安 促轉移央企子公司 為「爛尾」新區續命？

習近平10日上午在雄安城際站及國貿中心項目建設現場考察，罕見戴著墨鏡及口罩，引發關注。(新華社)

中國國家主席習近平 10日考察河北雄安新區，強調要落實推動疏解北京 非首都功能各項任務落實，接續謀劃第二批啟動疏解的在京央企總部及二、三級子公司或創新業務板塊等，著手謀畫金融機構、科研院所、事業單位的疏解轉移。雄安新區建設、進駐不如預期，一度被外界稱為「爛尾工程」。

新華社報導，習近平10日上午乘高鐵前往雄安新區，首先考察高鐵雄安站。隨後乘車到容東片區南文營社區，該社區安置安新、容城兩縣回遷群眾5000多人。習近平先後到黨群服務中心和社區食堂，並走進回遷居民李敬和家中看望。之後參觀雄安城際站樞紐。

在高標準高質量推進雄安新區建設座談會上，習近平指出，「河北是我工作過的地方，我對這裡充滿感情，把這裡建設好是我的心願。」習近平說，建設雄安新區是千年大計、國家大事，既不能心浮氣躁，也不能「等、靠、要」，要踏實努力，久久為功。要著力打造一個沒有「城市病」的未來之城。

他強調，短短6年裡，雄安新區從無到有、從藍圖到實景，一座高水平現代化城市正在拔地而起，堪稱奇蹟。這些成績是在世界百年未有之大變局、3年新冠疫情的嚴峻形勢下取得的，殊為不易。實踐證明，中共 中央關於建設雄安新區的重大決策是完全正確的，各方面工作是紮實有效的。

習近平表示，要完整、準確、全面貫徹落實中共中央關於建設雄安新區的戰略部署，處理好近期目標和中遠期目標、城市建設速度和人口聚集規模、產業轉移和產業升級、政府和市場、承接北京非首都功能疏解和城市自身發展、城市建設和周邊鄉村振興等重大關係，確保雄安新區建設和發展的正確方向。

另外，習近平此次視察，他臉上戴著大口罩和黑色墨鏡，背手居中站立，陪同官員站成一排如同聽訓，畫面釋出就引發關注。網民關切習近平到訪是否能為雄安續命，央企搬遷是否會形成新的「大移民」。更有網民酸官媒攝影師，拍攝雄安時沒有避開雜草等荒涼畫面。

雄安新區被視為深圳經濟特區、上海浦東新區後的全國性新特區，河北省委副書記廉毅去年10月曾指出，雄安新區五年來已投入4600億人民幣的資金，一掃外界對計畫陷入停滯的疑慮。今年2月，官媒開始密集報導雄安新區工程「復工」的消息。