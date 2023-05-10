德國外長：俄烏戰中國站「中立」等於挺俄

中國外長秦剛訪問柏林，和德國外長貝爾伯克舉行會晤。(路透)

德國外交部長貝爾伯克(Annalena Baerbock)9日警告來訪的中國外交部長秦剛 ，在俄羅斯 入侵烏克蘭 的戰爭中，維持「中立」等於是站在俄羅斯一邊。貝爾伯克向北京施壓，要求中國採取更多措施以結束俄烏戰爭。

法廣網報導，貝爾伯克在柏林與秦剛一起舉行的新聞發布會上警告說：「中立就等於站在侵略者一邊」。

據報導，秦剛表示，中國將很快派一名歐洲事務特別代表前往烏克蘭，「該代表還將訪問其他歐洲國家」。秦剛保證中國「繼續倡導 」俄羅斯和烏克蘭之間的談判。

N-TV電視台報導，在貝爾伯克對烏克蘭戰爭採用嚴厲措辭的同時，秦剛語調模糊。雙方評估俄烏戰事有著很大分歧，制裁問題更是引發了激烈言辭。秦剛警告歐盟，「不要把對中國公司的制裁作為對俄羅斯新制裁計畫的一部分。」否則，中國將做出嚴厲反應，「捍衛我們國家和我們公司的合法利益」。

中國外長秦剛訪問柏林，和德國外長貝爾伯克舉行會晤。(歐新社)

秦剛稱，「中國和俄羅斯公司有正常的關係，有合作。這種正常的合作不應該受到歐洲可能的制裁的影響」。

由於上次貝爾伯克在中國會晤秦剛時，秦剛拒絕「說教」，德國電視一台因此戲稱秦剛訪問柏林是來訪問「說教者」。

「新蘇黎世報」報導，秦剛和貝爾伯克的會晤使雙方的陣線更僵硬。儘管他和貝爾伯克之間的關係比在北京時更加平和，但實際上繼續保持距離。在對待德國方面，中國現在採取的是雙重戰略：籠絡和懲罰。

報導指出，德國是秦剛本周歐洲之行的第一站，他還將訪問法國和挪威。