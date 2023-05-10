歐盟駐中大使：歐中峰會可能下半年舉行

歐洲聯盟駐中國大使庹堯誨表示，歐中沒有脫鉤，只有避免風險；透露歐中峰會很可能在今年下半年舉行。（路透資料照片）

歐洲聯盟（EU）駐中國大使庹堯誨（Jorge Toledo Albinana）9日表示，歐中沒有脫鉤，只有避免風險；透露歐中峰會很可能在今年下半年舉行。

新京報報導，5月9日是歐洲日，這是慶祝歐洲和平和統一的紀念日。庹堯誨在歐盟 駐中代表團舉行記者會。他表示，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen） 近期訪問中國時明確表示，歐方不尋求和中國脫鉤，但需要避免風險。

庹堯誨指出，范德賴恩當時與中方討論了很多議題，在很多方面達成了共識。譬如，雙方決定展開結構性對話，今年稍晚將舉行高級別對話，而這將推動歐中展開有成果的峰會，在更多領域達成協議、取得進展。

此外他說，歐方期待過去三年一直停滯不前的事情上取得進展，尤其是市場准入問題和氣候變化領域的合作，稱希望歐中能夠在這幾個方面取得更大的進展。但另對中國修訂反間諜 法表達關注，認為或不利於經濟開放。

他透露，歐中高層峰會很可能在今年下半年舉行。

另外，法國周報「星期日報」（Journal Du Dimanche）4月下旬刊出，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）投書，表示台灣「在經濟、商業以及科技上都與我們有關」、「這就是為什麼我呼籲歐洲海軍巡邏台海，展現歐洲在此一絕對重要區域上自由航行的承諾。」

另據香港 01報導，庹堯誨則說：波瑞爾所說的話被嚴重誇大了。