「憂研究成果被收割」加國多所大學 終止與華為合作　

多所加拿大頂尖大學陸續宣布,終止與中國電信華為的研究合作。圖為北京一名男子在華為標誌附近 。(美聯社)

美國自由亞洲電台(RFA)8日報導,由於中國干預成了加拿大 的隱患,基於保障國家安全和智慧財產權,多所加拿大頂尖大學陸續宣布,終止與中國電信華為 的研究合作。有專家表示,這是正確的一步,加拿大的研究成果不應輕易地讓其他國家收割。

據報導,早在孟晚舟 事件發生前,一些加拿大專家就曾發出警告,留意華為在加拿大進行大規模的投資,成為收割加拿大研發技術的大贏家。

儘管孟晚舟是在2018年年底被逮捕,但加拿大政府直到去年5月才宣布禁止華為參與5G的布局,而且當時並未明令禁止大學與華為繼續合作。

不過加拿大知名的滑鐵盧大學(University of Waterloo)上周率先宣布終止與華為所有的研究合作夥伴關係,並說「通過各種法律機制、退出條款和各種程序完全擺脫與華為的關係」。隨後加拿大幾所頂尖大學,包括麥基爾(McGill University)大學、多倫多大學(University of Toronto)、蒙特婁大學(University of Montreal)陸續宣布不會與華為進行新的研究協議。

由於美國高度警覺科研外洩,因此華為於10多年前把矛頭對準加拿大,除了每年核撥大筆資金給各研究型大學,另於加拿大設立8個私人研究機構。今年2月,加拿大政府收緊政策,宣布聯邦研究資助委員會將拒絕為與外國政府有聯繫且對國家安全構成風險的機構項目提供資金。

曾任職政府部門並曾積極協助中國與加拿大科技合作的渥太華大學(University of Ottawa)教授麥凱格約翰斯頓(Margaret McCuaig-Johnston)讚揚滑鐵盧大學率先踏出了重要的一步,決定與華為分道揚鑣。

她說,過去大學總會擔心失去華為就失去資金支持,在新的國際局勢下,一切有了新契機,看似失去,其實不然。她指出,「我們在人工智能、量子計算機、航天科技等都位居世界領先地位,結束與華為的合作,並不影響我們的研發能力,資金缺口會由聯邦政府和其他企業補上」。

多倫多大學蒙克全球事務與公共政策學院(Munk School of Global Affairs & Public Policy)資深研究員帕森斯(Christopher Parsons)說,或許華為並非真的為中國政府做事,但沒人能確保會發生什麼事情,「 美國很早就開始保護自己的敏感科技研究,不與中國分享,加國也該保護自己」。

加拿大工業部長沈潘(François-Philippe Champagne)對大學採取行動表示欣慰,他在推文上說:「研究安全是所有相關合作夥伴的責任」。