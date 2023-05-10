中加互逐外交官 關係陷低谷 中網友喊抵制加國產品

中國外交部宣布驅逐加拿大駐上海總領館領事甄逸慧。（取材自觀察者網）

加拿大宣布驅逐中國領事趙巍後，中國隨後要求加拿大上海領事館領事甄逸慧離華。互逐外交官是中加建交以來首次，在「孟晚舟 事件」後，中加關係雪上加霜、史上最嚴峻。大批中國網友呼籲抵制加拿大產品，環球時報前總編輯胡錫進稱中國對等反制讓加拿大自取其辱，「它想鬧事折騰，我們成全他們」。

自由亞洲電台報導，加拿大議員莊文浩早前指控他在香港 的家人被中方騷擾，在加拿大驅逐涉嫌參與的中國領事官員趙巍後，莊文浩表示，在加拿大的中方外交官多年來都有作出這些行為，他批評加拿大政府不應等這麼久才作出驅逐的決定。

此類外交驅逐在加拿大並不常見，對一起事件是2018年，加拿大與西方盟友驅逐了俄羅斯的外交使節。

香港城市大學退休政治學教授鄭宇碩表示，國際外交間中也會發生這種驅逐事件，例如日本有關間諜行動，會說「從事不符合外交官身分的活動」。而加中今次互相驅逐外交官，據記錄是兩國建交以來首次。

鄭宇碩表示，今次外交風波對兩國關係是一大打擊，但鄭宇碩認為，今次對抗行動不至於影響兩國的「基本關係」，特別是貿易、投資、旅遊方面。他相信加拿大政府不想影響中加重要經貿往來。

報導指出，中加兩國掀起的新一輪外交風波，引起大批網民關注。在微博上，不少網民認同中方今次的「對等」反制措施。

環球時報前總編輯胡錫進9日發文指，驅逐外交官幾乎等於是與對方交惡的宣示，認為加拿大因為一名反華議員提出他和家人受威脅的指控，而驅除中國外交官展示當局「搞壞中加關系的狂妄態度」，而中方今次態度明確，反映中國不會求著加拿大保持正常關係，「我們沒理由哄這個美國的附庸國，它想鬧事折騰，我們成全他們」。

胡錫進說，2018年加拿大幫美國逮捕華為高管孟晚舟，他們因此嘗到了中加關系惡化的苦果，這個國家應該長記性。

網上更是群情激憤，大批網民「出征」加拿大企業，高呼抵制加拿大產品，過去在外交風波中首當其衝的加拿大鵝 （Canada Goose）再被重提。還有網紅大V更說中方應更強硬表態，包括應關閉加拿大駐港領事館、制裁事件起因的莊文浩及其在香港的家人；更有人認為要驅逐在中的加拿大人，並沒收其在華所有資產。