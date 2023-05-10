路透：中「著魔」國安 恐陷入孤立泥淖

2023年3月21日，在北京一個報刊攤，報紙刊登習近平在莫斯科會見普京作為頭版照片。(Getty Images)

北京 日前指控諮詢公司「凱盛融英」為境外情報機構幫凶，以「反間諜法」展開執法。有外媒則以「著魔國家安全可能讓中國陷入孤立」為題表示，3年疫情 封鎖結束後，在當局日益關注國安情形下，中國重新與世界接觸的努力有可能轉變為從西方孤立的新時代。更有學者稱，儘管中國說要對外開放，「但它已經逐漸關閉了」。

德國之聲引述路透報導，中國取消從2020年開始實際上關閉邊境的疫情控制措施以來，北京近期採取了一系列自相矛盾的外交和商業動作，這讓許多觀察家對其動機感到疑惑。

其中包括：在與侵略者俄羅斯舉行會談的同時宣稱促進烏克蘭的和平，向西方領導人鋪開紅地毯同時又升級對台灣的軍事威脅，以及在採取被視為扼殺中國商業環境的措施的同時拉攏外國企業領導人。

分析人士說，看起來晴雨不定的信息可能是習近平 再次強化國家安全的結果。與競爭對手超級大國美國的關係跌至低谷，更與國家安全的強化互為因果。

報導指出，習近平自2012年上任以來，國家安全一直是他最關心的問題之一。他的前兩個任期更多地關注國內問題，如持不同政見者、維權人士和新疆地區的穆斯林族群。

在去年20大演講中，習近平強調了外部安全和國際安全。分析人士稱，這標誌著其新的重點是應對來自華盛頓的外國威脅。

報道援引新加坡李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）指出：中國的嚴峻現實是現在安全壓倒一切，從經濟到外交。他認為，北京當局對安全的壓倒性關注正在損害其外交關係及振興經濟的計畫，即使中國試圖在俄烏戰爭中扮演調停角色以鞏固其地緣政治地位。吳木鑾說：「盡管中國口口聲聲要對外開放，但它已經逐漸關閉了」。

自由亞洲電台報導，美國聖湯馬斯大學國際研究講座教授葉耀元指出，中國的外交行動其實是劍指與美國的大國競爭，但由於兩國經貿聯繫密切，短期內無法做到完全脫鉤，而美國也確實正在為去除中國「世界工廠」的地位而採取行動，「未來十年，我們看到比較大的可能性是美中之間趨近1950年的冷戰局勢」。

葉耀元指出，中共之所以能維持在中國幾十年的統治，很大程度上來自於其改革開放的積極成果獲得了中產及以上階級的支持。一旦安全壓倒一切的戰略打擊到中國經濟復甦，那麽原有支持中共的群體心態就會迅速發生轉變，從而危及其內政穩定。