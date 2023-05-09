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環時再槓韓大使 諷「美培養的代理人」中國外交部力挺

中國新聞組／北京9日電
第14任韓國駐華大使鄭在浩。（取材自韓國駐中國大使館官網）
第14任韓國駐華大使鄭在浩。（取材自韓國駐中國大使館官網）

南韓駐華大使館日前致函「環球時報」，抗議其批評南韓總統的文章「低俗到難以啟齒」。環時繼8日以社評回擊，同日再透過旗下微信「補壹刀」發文，嘲諷南韓駐華大使是「美國在南韓的對華認知代理人」。同時，中國外交部表態挺環時，稱「反映當前中國民意」。

補壹刀8日在題為「南韓駐華大使，露出更多令人擔憂的側面！」內文中提到，履職不到一年，鄭在浩作為南韓政府在華官方代表，他的對華立場，以及意識形態傾向愈來愈明顯，「簡單一句話，鄭在浩是美國培養的所謂中國問題專家。」

內文稱，鄭的所有對華觀念，都是在美國的意識形態和思維框架內形成的，無時無刻不在用美國人的視角來看待中國。內文透過學者的說法稱，「他就是『美國在南韓的對華認知代理人』」。

內文並稱鄭為人「孤傲」、「不懂得溝通」。並質疑其上任以來給中韓兩國經貿關係踩剎車，而非促進兩國經貿往來，「這是駐外大使該做的事嗎？」

另據中央社報導，中國外交部8日舉行例行記者會。發言人汪文斌在回答媒體提問時表示，中方注意到相關的報導，也注意到環球時報對此的回應。但他接著意有所指地說，近段時間中韓之間的負面輿論本不該出現，「源頭在哪裡，大家都很清楚」。

他聲稱，要強調的是，「有關媒體」的觀點不代表中國政府立場，但「反映了當前中國國內的民意」。「管好源頭」是避免負面輿論的關鍵，希望韓方為此多做「建設性的努力」。

南韓總統尹錫悅4月下旬訪美，美韓兩國發表「華盛頓宣言」後，中共外圍官媒環球時報先是在4月23日以「南韓外交的國格碎了一地」為題發表評論。其後，又於4月28日發文，指「尹錫悅政府可能是對美國最不具有民族獨立意識的」。韓聯社5月5日報導，南韓駐中國大使館同日致函環時表達抗議。

南韓 大使館 微信

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