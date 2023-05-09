7家中企被指售俄軍備 歐盟擬制裁

歐盟提議對7家中國企業實施制裁，指稱這些公司向俄出售可用於武器的設備。圖為多家中國企業參加第17屆馬來西亞亞洲防務展。（新華社）

歐盟 自俄烏戰爭爆發以來，將首次提議對七家中國企業實施制裁，指稱這些公司出售可用於武器的設備予俄羅斯。此舉可能使歐洲和北京的關係更加緊張。

英國「金融時報」8日報導，歐盟成員國本周將討論一項新制裁措施，被列入制裁名單的七家中企，其中幾家已被美國政府制裁。但這份制裁清單需27個成員國一致通過才能實施。

歐盟原本始終避免針對中國，指稱沒有證據指明中國直接向莫斯科提供武器。

這七家中的兩家中企「三合成半導體」和「金派科技」已被美方制裁。而另兩家設在香港的「信諾電子」和「希馬科技」，也早被美國財政部 列入黑名單。

歐盟指控製造電腦晶片的三合成半導體「設法規避出口管制，並取得或設法取得美國來源的物品，以支持俄國 的軍事、國防工業基礎」。

美國財政部則已表示，金派科技提供俄方具「包括巡弋飛彈導引系統在內的國防應用」微電子產品。歐盟亦建議制裁若干伊朗公司，這些公司涉及製造並供應無人機予俄國。

歐盟也希望更廣泛地解決規避制裁的問題。草案建議，若外交施壓無效，應讓歐盟限制特定產品銷往第三國。不過，凡針對公司或國家的個別措施，均必須經歐盟會員國批准。