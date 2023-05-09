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中國反間諜 知名諮詢公司凱盛融英遭國安執法

特派記者賴錦宏／北京9日電
國際企業諮詢公司凱盛融英蘇州分公司遭北京當局國安執法，要求其履行反間諜義務。（取材自微博）
國際企業諮詢公司凱盛融英蘇州分公司遭北京當局國安執法，要求其履行反間諜義務。（取材自微博）

據央視新聞，江蘇蘇州市國家安全局會同市市場監督管理局、市統計局日前對轄區內諮詢企業凱盛融英信息科技（上海）公司蘇州分公司開展「聯合執法」，督促該公司認真履行反間諜安全防範責任，並會同相關部門進一步加強行業監督和指導，規範企業行為，推動諮詢行業健康發展。據稱，上述諮詢公司3年接受境外公司匯款7000萬美元，疑淪為境外情報機構幫凶。

據悉，此次聯合執法行動由中國有關部門統一部署，在上海、北京、蘇州、深圳等多地同步開展。目前，中國國家安全機關已對涉事企業依法依規處理。

報導指出，近年來，中國諮詢業快速發展，在服務經濟社會高質量發展的同時也衍生出一系列問題。部分諮詢調查機構片面追求業務規模的高速增長，卻忽視了可能存在的國家安全風險，未認真履行反間諜安全防範責任和義務，在黨政機關、涉密單位內發展「諮詢專家」為客戶提供敏感諮詢，危害國家安全和發展利益。

執法過程中，中國安全部門依法對公司人員進行了詢問，並對有關物品進行檢查、查驗。

警方指出，這些諮詢調查公司在承擔涉外諮詢項目過程中，頻繁聯繫接觸中共黨政機關、重要國防科工等涉密人員，並以高額報酬聘請行業諮詢專家之名，非法獲取各類敏感數據，對國家安全構成了重大風險隱患。國家安全機關將會同相關部門，依據「反間諜法」等法律法規，加大對涉嫌違法違規開展諮詢等危害國家安全活動的執法力度，依法追究涉案公司和人員的法律責任。

此前，華爾街日報曾報導，凱盛投資諮詢公司上海總部近幾個月也遭警方多次突訪，警方要求凱盛的本地員工提供該公司諮詢的中國專家姓名。

公開資料顯示，凱盛融英總部位於上海，在北京、蘇州、深圳、香港、紐約、馬來西亞、新加坡開設分支機構，截至2023年4月，公司共逾700名員工。

上海市國家安全局幹警表示，「凱盛融英為滿足客戶需求，即使對一些涉及國防軍工、尖端科技等敏感領域的諮詢項目，具體負責的項目經理，也會在公司內部群發郵件，發動大家圍繞軍工企業、涉密科研單位，多打電話，聯繫遊說掌握相關內部情況的專家接受諮詢。公司還告訴專家可以利用舉例子、打比方等變通方法『側面』回答敏感問題。」

另據國家安全機關調查掌握，凱盛融英大量接受境外公司對中國敏感行業的諮詢項目，其中一些企業與外國政府、軍方、情報機關關係密切。僅2017年到2020年，凱盛融英就接受上百家境外公司匯款2000多次，金額高達7000多萬美元。

中國國家安全機關近期會同相關部門，對國內諮詢行業龍頭企業凱盛融英信息科技股份有限...
中國國家安全機關近期會同相關部門，對國內諮詢行業龍頭企業凱盛融英信息科技股份有限公司進行公開執法。

間諜 北京 新加坡

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