中國反間諜 知名諮詢公司凱盛融英遭國安執法

國際企業諮詢公司凱盛融英蘇州分公司遭北京當局國安執法，要求其履行反間諜義務。（取材自微博）

據央視新聞，江蘇蘇州市國家安全局會同市市場監督管理局、市統計局日前對轄區內諮詢企業凱盛融英信息科技（上海）公司蘇州分公司開展「聯合執法」，督促該公司認真履行反間諜 安全防範責任，並會同相關部門進一步加強行業監督和指導，規範企業行為，推動諮詢行業健康發展。據稱，上述諮詢公司3年接受境外公司匯款7000萬美元，疑淪為境外情報機構幫凶。

據悉，此次聯合執法行動由中國有關部門統一部署，在上海、北京 、蘇州、深圳等多地同步開展。目前，中國國家安全機關已對涉事企業依法依規處理。

報導指出，近年來，中國諮詢業快速發展，在服務經濟社會高質量發展的同時也衍生出一系列問題。部分諮詢調查機構片面追求業務規模的高速增長，卻忽視了可能存在的國家安全風險，未認真履行反間諜安全防範責任和義務，在黨政機關、涉密單位內發展「諮詢專家」為客戶提供敏感諮詢，危害國家安全和發展利益。

執法過程中，中國安全部門依法對公司人員進行了詢問，並對有關物品進行檢查、查驗。

警方指出，這些諮詢調查公司在承擔涉外諮詢項目過程中，頻繁聯繫接觸中共黨政機關、重要國防科工等涉密人員，並以高額報酬聘請行業諮詢專家之名，非法獲取各類敏感數據，對國家安全構成了重大風險隱患。國家安全機關將會同相關部門，依據「反間諜法」等法律法規，加大對涉嫌違法違規開展諮詢等危害國家安全活動的執法力度，依法追究涉案公司和人員的法律責任。

此前，華爾街日報曾報導，凱盛投資諮詢公司上海總部近幾個月也遭警方多次突訪，警方要求凱盛的本地員工提供該公司諮詢的中國專家姓名。

公開資料顯示，凱盛融英總部位於上海，在北京、蘇州、深圳、香港、紐約、馬來西亞、新加坡 開設分支機構，截至2023年4月，公司共逾700名員工。

上海市國家安全局幹警表示，「凱盛融英為滿足客戶需求，即使對一些涉及國防軍工、尖端科技等敏感領域的諮詢項目，具體負責的項目經理，也會在公司內部群發郵件，發動大家圍繞軍工企業、涉密科研單位，多打電話，聯繫遊說掌握相關內部情況的專家接受諮詢。公司還告訴專家可以利用舉例子、打比方等變通方法『側面』回答敏感問題。」