路透：中強化國家安全 重返世界舞台受影響

中國國家主席習近平2012年執政後，國家安全一直是他最關心的問題之一。（美聯社）

路透報導，中國日益聚焦於國家安全及加劇與美國競爭，影響中國經過三年疫情後重返世界舞台，並且正傷害中國的外交關係，及重振經濟的計畫。

報導指出，中國國家主席習近平 2012年執政後，國家安全一直是他最關心的問題之一。他在頭兩個任期較多著重部內問題，如在新疆的維權人士及穆斯林少數民族等。

但2022年10月中共20大習近平獲得第3個任期，他強調國家安全涵蓋從政治、經濟、技術和領土爭端等各方面。今年3月兩會期間，習近平更指直中國遭美國圍堵打壓。

中國最近幾個月採取一系列似乎是矛盾的外交和商業行為，令許多觀察家質疑其動機。

這些舉措包括：中國指要促使烏克蘭 和平，但又與俄羅斯 舉行會談；向西方國家領袖舖出紅地毯歡迎他們，但又加劇與台灣的緊張關係；拉攏外資的同時，又採取被視為扼殺中國商業環境的措施。

分析人士認為，這些矛盾的訊息是因為習近平重新聚焦於國家安全，而這受到與雙方關係處於低谷的美國競爭影響。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）表示，在中國嚴峻的現實是，現在由經濟至外交，都是安全壓倒一切。

他表示，即使中國正嘗試在烏克蘭危機等關鍵地緣地治問題上鞏固其權威，但過分強調國家安全正損害中國的外交關係，以及振興經濟的計畫。

他說，儘管中國表示要對外開放，但中國已經逐漸把門關上。

報導表示，中國強調國家安全可能令它經濟上被孤立。最近中國修訂「反間諜法」及對外資公司採取被美國形容為「懲罰性」行動，令外資對中國資本市場長達數十年的樂觀情緒正在瓦解，中國與美國的競爭成為投資者最擔心的問題。

避險基金橋水聯合公司（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）最近指出，中國和美國非常接近越過紅線，如果越過紅線，將不可挽回地將它們推向某種類型的戰爭的邊緣，這會損害這兩個國家，並對世界秩序造成嚴重和不可挽回的破壞。

分析人士表示，中國對國家安全的迷戀，影響了其最近的幾項外交舉措，包括聲稱要促使烏克蘭和平但又一直拒絕譴責俄羅斯，以及中國駐法國大使盧沙野指「前蘇聯國家無主權國地位」。

分析人士認為，英國倫敦智庫「地緣戰略理事會」（Council on Geostrategy）研究員巴頓（Charles Parton）表示，中國呼籲烏克蘭和平與自己與美國的競爭有關。

他說，北京不在乎調解是否奏效，重要是這是一個醜化美國的機會，指美國及其盟友透過向烏克蘭提供武器而煽動戰爭。