記者成蕾被拘千日 澳洲再促中國放人

在中國被捕的澳洲華裔記者成蕾已經身陷囹圄1000天。（美聯社資料照片）

因涉嫌「洩漏國家機密」在中國被捕的澳洲 華裔記者成蕾 已經身陷囹圄1000天。澳洲當局昨天再度呼籲中國當局釋放成蕾，讓她與家人團聚。

47歲的成蕾出生於湖南岳陽，10歲隨父母移居澳洲，曾是中國環球電視新聞網（CGTN）英文頻道主播，2020年8月因涉嫌「洩漏國家機密」在北京 遭拘留；2021年2月被當局依涉嫌「為境外非法提供國家秘密罪」逮捕。2022年3月31日，北京第二中院對成蕾案進行閉門審理，澳洲外交人員未被允許旁聽，迄今未看到法院對她的判決。

中央社引述法新社報導，澳洲外交部長黃英賢對成蕾案持續拖延表達「深刻關切」。許多人認為這起案件出於政治動機。

成蕾2020年被捕後一直被拘留在北京，她有兩個年幼的孩子住在澳洲。黃英賢說，「儘管與家人分開這麼久，但她展現極強的韌性與勇氣」。「所有澳洲人都想看到她與孩子團聚。」

數名外國公民因為母國與北京關係不睦，而在中國遭到拘留，成蕾是其中之一。黃英賢先前曾說，澳洲公民在中國被捕，對於試圖緩和雙邊關係的中澳而言是絆腳石。

雪梨晨報報導，成蕾的男友、前中國澳洲商會首席執行官尼克·柯伊爾說，「1000天將對她非常艱難。她非常想念她的孩子。」

柯伊爾在昨天刊登於「澳洲人報」（The Australian）的文章中說，「已經過了1000天，我們依舊不知道她為何被捕，為何被以危害國家安全這種刻意模糊的罪名起訴，也不知道她何時能回到我們身邊。」

他寫道，「在這起案件中，她的兩個孩子也已成為不透明中國法律體制的受害者，當時分別只有9歲和11歲。」

成蕾被捕後與外界聯繫幾乎斷絕，僅有澳洲使館領事每個月前往探監。

雪梨晨報說，澳洲政府每次有機會都向中國政府提出成蕾和華裔作家楊恆鈞的案子，但是，兩人的家人每幾個月等來的消息是，宣判日期再次延期三個月，令家人惱怒。

報導表示，今年4月，成蕾案的宣判再次被延期三個月，這已經是第五次延遲。

中國外交部發言人以往被問及成蕾和楊恆均的案件時，都辯稱中國是法治國家，他們的合法權利得到充分的保障。

報導表示，隨著中國試圖確保外國投資幫助重振受疫情重創的經濟，成蕾、楊恆均，以及其他許多外國人被拘捕的事件所造成的政治影響對中國具有挑戰性。