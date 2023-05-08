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秦剛會伯恩斯後 國務院表明布林肯想訪中、一中政策沒變

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秦剛會伯恩斯後 國務院表明布林肯想訪中、一中政策沒變

編譯茅毅／即時報導
由秦剛和伯恩斯領銜，美國和中國代表在北京晤談。（取材自「尼可拉斯．伯恩斯大使」推特）
由秦剛和伯恩斯領銜，美國和中國代表在北京晤談。（取材自「尼可拉斯．伯恩斯大使」推特）

中國外長兼國務委員秦剛8日在北京會晤美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）。路透及「阿拉伯衛星電視台」（Al Arabiya）報導，美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）同日表明，「當狀況、條件允許時」，國務卿布林肯想訪問中國，也「將打算並設法這麼做」。伯恩斯還「私下表達」美國對中國的政策「迄未改變」，尤其是美方的「一個中國政策」。

紐約時報8日對此報導，這是2月美方擊落疑似中國偵察氣球，使美中關係惡化後，兩國官員間的最高層級交往。然而，秦、伯兩人會晤後，除伯恩斯以英、中文簡短推文外，美國國務院或白宮均未多做表示。

伯恩斯推文寫道，「我今天會晤國務委員兼外交部長秦剛」，雙方討論了美中關係中的挑戰，以及穩定兩國關係和擴大高層級溝通的必要性。

直到巴特爾在例行簡報會中被記者提問時才表示，美國盼與中國的溝通管道依然暢通。他說，「保持和中華人民共和國的溝通管道暢通，一直是我方做法的1個關鍵信條、原則（tenet），因為這攸關（美中）此一非常複雜的雙邊關係」。

針對秦剛在會晤伯恩斯時強調，美方必須尊重中方的底線、紅線，停止損害中國的主權、安全、發展利益，尤其要「正確處理台灣問題」，停止繼續掏空一中原則，停止支持縱容台獨分裂勢力，巴特爾說，伯恩斯有私下傳達，美國對中國的政策並未改變，尤其是其「一中政策」。根據該原則，華府在外交上正式承認北京，而非台北。

巴特爾亦談到美中兩國可以合作的領域，包括氣候變遷、全球衛生及糧食安全。他並指稱，美方想要而且打算保持溝通管道暢通。不過，華府將「繼續和我們在印太各地的友人與盟邦站在一起，以促進我們共享的繁榮、安全及價值」。

巴特爾強調，「我們不打算改變現狀，改變現狀向來不是美國至今試圖採取的做法」。

另外，美國有線電視新聞網（CNN）8日引述美國駐華使領館官網報導，伯恩斯2日透過視訊在華府智庫「史汀生中心」舉辦的活動中表示，美國持續要求中國敞開所有在美國聯邦眾議院前議長裴洛西去年8月訪台後，中斷的雙邊管道。伯恩斯並重申，「當狀況、條件適合時」，國務卿布林肯的中國行將重新安排。

裴洛西去年訪台後，當世兩大經濟體美國和中國間的關係即陷入低點。布林肯原定2月訪中，會晤秦剛及中國國家主席習近平，但在前述中國氣球事件後取消。北京則以中斷幾條與美方的正式溝通管道做為回應，包括美中兩軍間的管道。

美聯社8日則引述伯恩斯在該智庫的發言報導，他提到，華府對台灣的做法「始終如一」，並堅決主張任何針對台海兩岸分歧的解決，必須是和平的。美方盼中國政府將致力於爭端的和平解決。

伯恩斯說，美國有義務與利益，確保我們能提供防禦性武器予台灣，好讓台灣當局擁有1個適當的防禦（體系），我們也能協助其強化嚇阻。他還說，若台灣具有準備就緒的嚇阻，全世界其他國家也正支持（兩岸）和平解決，那我們會希望，這將致使中方認識到在台海動武的後果。

華爾街日報及紐時8日另報導，根據該智庫活動的文字紀錄，伯恩斯明言，美方觀點是我們需要美中政府間更好、更深入的管道，而且「我們準備好談」。

在共和黨美國前總統布希（George W. Bush）和民主黨前總統歐巴馬任內，均曾擔任白宮國家安全會議中國事務主任的韓磊（Paul Haenle）認為，秦、伯兩人見面是1個「正面跡象」。秦剛將訪歐，而歐洲一直呼籲美中緊張應降溫，會見伯恩斯將對秦剛有利。

秦剛8日啟程出訪歐洲，本周預定會晤德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）與法國外長柯隆納（Catherine Colonna），再轉往挪威。

去年4月1日就任的美國駐中國大使伯恩斯。（Getty Images）
去年4月1日就任的美國駐中國大使伯恩斯。（Getty Images）

秦剛 華府 北京

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