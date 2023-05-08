秦剛出席中阿巴三方外長對話 同意加強反恐

中國、巴基斯坦、阿富汗三國外長合照。（取材自中國外交部網站）

中國國務委員兼外長秦剛 於當地時間6日，出席第五次「中阿巴（中國、巴基斯坦、阿富汗 ）三方外長對話」。會上，三方同意透過平等協商善處理矛盾分歧，反對干涉阿富汗內政，反對對阿富汗進行非法單邊制裁，反對一切損害地區和平穩定的行為，以及加強反恐合作、支持中巴經濟走廊向阿富汗延伸等。

據中國外交部7日發布的訊息，第五次中阿巴三方外長對話於當地時間6日，在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行，由巴基斯坦外長比拉瓦爾主持，阿富汗臨時政府代理外長穆塔基出席。

秦剛表示，願透過雙邊以及三方合作機制，和阿巴（阿富汗、巴基斯坦）攜手落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，共享發展機遇，共迎安全挑戰，共促文明進步，樹立鄰國、小多邊和熱點問題合作的典範，維護和促進地區穩定與繁榮。

秦剛強調，願加強反恐安全合作，堅決反對一切形式的恐怖主義，並反對支恐用恐和反恐「雙重標準」，希望阿巴進一步加強對中方人員、機構和項目安保措施，願加強三國戰略溝通與政策協調，深化利益紐帶聯繫、增強人文交流。

據中方新聞稿，三國外長就睦鄰互信、安全合作與反恐、互聯互通與貿易投資等議題達成系列共識，三方同意堅持睦鄰友好，深化政治互信，尊重彼此主權和領土完整，透過平等協商妥善處理矛盾分歧，反對干涉阿內政，反對對阿進行非法單邊制裁，反對一切損害地區和平穩定的行為。

三方還同意加強反恐合作，支持阿富汗臨時政府加強能力建設，同意重啟外長對話框架下的對話機制，加強經貿、農業、減貧、人文等領域交流合作，推進共建「一帶一路 」合作，支持中巴經濟走廊向阿富汗延伸。