日韓「站隊美國」中媒酸：一個強扭的瓜

日韓兩國睽違12年重啟「穿梭外交」，圖為日本首相岸田文雄近日參拜南韓國立顯忠院。 （取材自直新聞）

時隔12年，日本 、南韓 重啟首腦間「穿梭外交」。中國媒體紛紛發表評論，對於日韓這對「冤家」是否迎來「柳暗花明」？有中國媒體刊文稱，這主要是美國因素在作用。日韓已公開站隊，宣示自己是美國「馬前卒」；所謂的「美日韓軍事同盟」就是「一個強扭的瓜」。

深圳衛視旗下直新聞8日刊登對特約評論員吳蔚的訪問文章，內文提到，短短三個月內，美日韓三國領導人之間的互動非常頻密，其中最引人關注的是日韓領導人之間「過於友善」的姿態。「一言以蔽之：日本與韓國都已經明確地、公開地站隊了，重新宣示了自己作為美國馬前卒的角色。」

被問到是什麼因素促使日韓重新擁抱彼此？該文稱，最主要的還是美國因素在發揮作用。「一直以來，所謂的『美日韓軍事同盟』就是一個強扭的瓜，是在美國盟主軟硬兼施下規勸出來的一個貌合神離的鬆散組合。之所以鬆散，源於日韓之間根深蒂固的矛盾，若將這個矛盾攤開了講，大致可以歸類為三個主因：歷史上的民族仇恨、現實中的領土紛爭以及經濟上的產業鏈碰撞。」

文章認為，「拜登 非常狡猾地抓住了一個『牛鼻子』，那就是日韓產業鏈之間的對立統一關係，美國用經濟關係迫使韓日兩國重新調試彼此關係。」

文章直指，（美國）以產業鏈的重新調整為切入點，讓日韓兩國乖乖歸隊。「歸根結底那都是『美國爸爸賞飯吃』。因此，當美國政府一旦觸及了這個根本，這些小弟都得乖乖低頭…只是人在屋簷下不得不低頭。」

該文還痛批，「一個允許他國大量駐軍、放任自己的國家領導人被監聽、被監視的國家，國格是不完整的。」