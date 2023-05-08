發文批尹錫悅「低俗到難以啟齒」? 環時：已經很客氣了

南韓總統尹錫悅(右)日前訪美，與拜登總統會面，遭環球時報連日刊文批判，南韓駐中大使館5日發函環球時報抗議。

南韓 總統尹錫悅日前訪美，連遭中國官媒環球時報中英文版發文批判。南韓駐中大使館 5日發函環球時報，抗議相關文章「以低俗到難以啟齒的表達方式，無端指責南韓元首」。對此，環球時報回應：本報已經很客氣了。

韓聯社報導，南韓大使館更在抗議信函中表示，倘若韓媒以同樣方式連日刊文指責中國領導人，中國人民又會作何感想？奉勸環球時報「慎重地換位思考」。

報導提到，南韓駐外使館回應駐在國傳媒錯誤報導並不罕見，但對評論內容表述及偏頗性正式提出抗議，且對外公開這一消息，則比較罕見。

根據報導，南韓駐中國大使館5日在寫給兩家媒體（指環球時報中、英文版）的信函中直指，相關社評「以偏頗視角和煽動性、刺激性的失當措辭」，對南韓元首和南韓政府追求地區和平穩定的外交政策，進行毫無客觀依據的一股腦兒貶低。韓方對此表示強烈遺憾，並敦促環球時報採取措施，避免類似情況再次發生。

館方在抗議信函中表示，兩家媒體「以低俗到難以啟齒的表達方式、無端指責南韓元首」的部分內容，甚至讓人懷疑這還能否稱得上是「有體面媒體發布的稿件」。

館方在信函中指出，這種做法對韓中關係的健康成熟發展毫無裨益，只會助長兩國國民對彼此的負面認知，傳媒刊載文章必須更慎重。

尹錫悅4月下旬訪問美國華府，與總統拜登 舉行會談，並發表「華盛頓宣言」後，環球時報中英文版在上月23日及28日接連發表社評及相關文章，強烈指責尹錫悅「親美反中」，更指尹錫悅政府可能是對美國「最不具有民族獨立意識」的南韓政府。

面對對南韓大使館的「正式抗議」，環球時報社評表示，「這種激烈情緒和逾越邊界的言辭不應當出自一個外交機構，以堪稱粗暴的方式干涉別國媒體的獨立報導，是我們不能接受的；而『抗議函』中提出的觀點以及對本報的指責，我們難以認同。」

文章說，「因為考慮到韓方對來自中國的聲音『異常敏感』，本報社評已經盡可能把話說得客氣一些。」

文章稱，「坦率地說，我們確實對首爾的外交產生了一定的懷疑，我們懷疑首爾當局是否真的準確理解和把握了國際政治的現實，是否真的在意中韓關係的健康成熟發展。我們真希望是自己誤會了韓方，這需要韓方更有說服力的證明與澄清，而不是一紙顯然會加重『誤會』的簡單『抗議』。對這樣的『抗議』，我們也表示抗議。」