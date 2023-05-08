我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撞死了一隻羊」藏族知名導演萬瑪才旦逝世 享年53歲

金山房價跌幅冠灣區 專家樂觀：預測春季反彈

發文批尹錫悅「低俗到難以啟齒」? 環時：已經很客氣了

中國新聞組／北京8日電
南韓總統尹錫悅(右)日前訪美，與拜登總統會面，遭環球時報連日刊文批判，南韓駐中大使館5日發函環球時報抗議。
南韓總統尹錫悅(右)日前訪美，與拜登總統會面，遭環球時報連日刊文批判，南韓駐中大使館5日發函環球時報抗議。

南韓總統尹錫悅日前訪美，連遭中國官媒環球時報中英文版發文批判。南韓駐中大使館5日發函環球時報，抗議相關文章「以低俗到難以啟齒的表達方式，無端指責南韓元首」。對此，環球時報回應：本報已經很客氣了。

韓聯社報導，南韓大使館更在抗議信函中表示，倘若韓媒以同樣方式連日刊文指責中國領導人，中國人民又會作何感想？奉勸環球時報「慎重地換位思考」。

報導提到，南韓駐外使館回應駐在國傳媒錯誤報導並不罕見，但對評論內容表述及偏頗性正式提出抗議，且對外公開這一消息，則比較罕見。

根據報導，南韓駐中國大使館5日在寫給兩家媒體（指環球時報中、英文版）的信函中直指，相關社評「以偏頗視角和煽動性、刺激性的失當措辭」，對南韓元首和南韓政府追求地區和平穩定的外交政策，進行毫無客觀依據的一股腦兒貶低。韓方對此表示強烈遺憾，並敦促環球時報採取措施，避免類似情況再次發生。

館方在抗議信函中表示，兩家媒體「以低俗到難以啟齒的表達方式、無端指責南韓元首」的部分內容，甚至讓人懷疑這還能否稱得上是「有體面媒體發布的稿件」。

館方在信函中指出，這種做法對韓中關係的健康成熟發展毫無裨益，只會助長兩國國民對彼此的負面認知，傳媒刊載文章必須更慎重。

尹錫悅4月下旬訪問美國華府，與總統拜登舉行會談，並發表「華盛頓宣言」後，環球時報中英文版在上月23日及28日接連發表社評及相關文章，強烈指責尹錫悅「親美反中」，更指尹錫悅政府可能是對美國「最不具有民族獨立意識」的南韓政府。

面對對南韓大使館的「正式抗議」，環球時報社評表示，「這種激烈情緒和逾越邊界的言辭不應當出自一個外交機構，以堪稱粗暴的方式干涉別國媒體的獨立報導，是我們不能接受的；而『抗議函』中提出的觀點以及對本報的指責，我們難以認同。」

文章說，「因為考慮到韓方對來自中國的聲音『異常敏感』，本報社評已經盡可能把話說得客氣一些。」

文章稱，「坦率地說，我們確實對首爾的外交產生了一定的懷疑，我們懷疑首爾當局是否真的準確理解和把握了國際政治的現實，是否真的在意中韓關係的健康成熟發展。我們真希望是自己誤會了韓方，這需要韓方更有說服力的證明與澄清，而不是一紙顯然會加重『誤會』的簡單『抗議』。對這樣的『抗議』，我們也表示抗議。」

南韓 大使館 拜登

上一則

日韓「站隊美國」中媒酸：一個強扭的瓜

延伸閱讀

韓日峰會 尹錫悅：韓美華盛頓宣言不排除日本加入

韓日峰會 尹錫悅：韓美華盛頓宣言不排除日本加入
日韓峰會 韓：合作優先 日：今後也不會動搖

日韓峰會 韓：合作優先 日：今後也不會動搖
日韓恢復「穿梭外交」岸田抵首爾訪問 12年來首位訪韓日相

日韓恢復「穿梭外交」岸田抵首爾訪問 12年來首位訪韓日相
文章出軌事業全毀 同框同學唐嫣「年紀差好多」

文章出軌事業全毀 同框同學唐嫣「年紀差好多」

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
中國一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。（取材自推特）

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

2023-05-03 11:00
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53
孟晚舟丈夫劉曉棕（右）與前妻（左）一同參加兒子的18歲成人禮。孟晚舟繼子身著LV價值近20萬人民幣的西裝套裝。（取材自微博）

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

2023-05-07 09:00
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00

超人氣

更多 >
孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV
中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了

中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了
牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了
海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎
德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞