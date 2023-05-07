駁外媒「宣傳品」說法 專家：山東艦以實戰回應挑釁

央視軍事頻道報導山東艦完成成體系與規模的西太平洋演訓已返回母港。 (央視軍事)

幾家外媒日前發文稱中國大陸航母只是個「宣傳工具」，央視昨天就官宣山東艦編隊訓練細節，駁斥意味明顯。環球時報引述軍事專家稱，這表明山東艦航母戰力爆升，也顯示在未來對台軍事鬥爭準備中，航母將「大有用途」。央視官宣是對外媒將它形容為「宣傳片」的正面回應。解放軍 航母戰鬥群是否能夠有效應對來自於潛艇的水下威脅，美國人說了不算。

路透前天報導，解放軍上月展開「聯合利劍」演習時，航空母艦「山東艦」出現在台灣東部，暴露了似乎還沒掌握航艦的正確運用方式，目前是個「宣傳工具」。聯合早報日前也引述多名軍事分析人士稱，中國大陸的航母實際上仍處於訓練模式，現階段更像是一個宣傳品，解放軍可能需要十多年的時間才能真正將航母武力投射至遠洋海域。

外媒「唱衰」解放軍航母山東艦的報導沒幾天，央視昨天就官宣山東艦已完成西太平洋海域訓練並已返回母港的報導。官媒環球時報引述軍事專家宋忠平表示，央視這則官宣消息可以看作是對此的正面回應，山東艦航母編隊不僅不是「宣傳片」，還以實戰模式回應了對手的挑釁。

宋忠平表示，從官方媒體釋放的消息中至少可以看出兩大涵義：一是在未來對台軍事鬥爭準備中，航空母艦將會發揮其應有的作用，大有用途；其次航空母艦不僅具備了相當的戰鬥力和保障能力，還和解放軍各軍兵種加強了聯合作戰能力。

而一位匿名軍事專家則表示，這篇官宣的消息中信息含量巨大，顯示這是一次「實戰化的模擬演習」，同時也體現出山東艦隊首次遠海訓練的高起點、高水平。開展戰鬥值班表明山東艦進行的是一次複雜條件下的演訓行動。宋忠平也認為，這表明面對外軍艦機襲擾，山東艦航母編隊已經形成一套「貼近於實戰，甚至就是以實戰方式回應對手的挑釁」。

針對外媒發文稱大陸航母只是個宣傳品等言論，文匯報引述宋忠平表示，解放軍航母戰鬥群是否能夠有效應對來自於潛艇的水下威脅，美國人說了不算。「我們現在也有後發優勢，航母和驅逐戰艦都具備立體的反潛能力，能確保航母具備綜合防禦能力和攻防兼備能力」。