歐盟外交代表：不應反對中國崛起 對中政策須與美有別

波瑞爾5日參加歐洲大學學院（EUI）論壇，談及歐盟對中國立場。(取材自推特)

歐盟 外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席波瑞爾（Josep Borrell）5日稱，面對日漸強大的中國，無論歐盟與美國的關係多麼密切，歐洲都需要採取有別於美國的政策。談及俄烏衝突，他重申歐盟對烏克蘭 的支持。儘管擔憂中俄「密切關係」，但他承認，中國崛起已是必然，北京可在解決俄烏戰爭中發揮作用。

觀察者網報導，由歐盟會員國及英國提供資金支持的歐洲大學學院（EUI）4日起在義大利舉行年度大型論壇。波瑞爾5日出席對談，討論「歐盟的全球責任」以及「應對俄烏衝突等危機所做的工作」。

報導指出，波瑞爾表示，歐盟應該有不同於美國的對華政策。「我認為，我們歐洲人必須有自己的方式和中國打交道。」他說，「在歐盟-美國-中國的三角關係中，我們當然更接近華盛頓，但我們必須有自己的方式，我們正在為此努力。」

在他看來，歐盟不應阻礙中國成為全球大國。「我認為，我們不應該反對中國的崛起。中國將成為一個大國，不管你喜不喜歡。」他進一步稱，重要的是「中國將如何管理其力量」。

談及俄烏戰爭前景，他表示，歐盟必須繼續支持烏克蘭的軍事努力，並稱歐盟比以往任何時候都更加團結。「我從沒想過我會花那麼多時間思考能向烏克蘭人提供多少火砲彈藥」，由於花費大量時間協調對烏軍援，波瑞爾開玩笑稱，幾乎要以為自己是「歐盟國防部長」。

「現在不是進行外交對話的時刻，現在是在戰爭中（向烏克蘭）提供軍事支持的時刻。」他還說，歐盟認為，唯一可行的和平方案是由烏克蘭總統澤連斯基提出的方案；如果基輔投降，俄羅斯將把軍隊部署在「在波蘭邊境」，烏克蘭將成為「第二個白俄羅斯 」。

根據他的說法，如果失去西方的支持，這種場景將「在幾天內」發生。

波瑞爾同時表示，作為安理會常任理事國，中國可以在解決俄烏戰爭中承擔一定角色，「即使它站在俄羅斯一邊」。他說，中國是對俄羅斯影響最大的國家，「我認為中國可以發揮作用」。此外，他對中方高層與烏克蘭總統澤連斯基的通話給予積極評價。