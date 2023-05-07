英王加冕儀式 習近平伉儷致賀電：共推和平合作

中國國家主席習近平與彭麗媛6日向英國國王查理三世與王后卡蜜拉致賀電。圖為習近平（右2）2015年訪問英國，四人在倫敦克拉倫斯宮見面。（新華社）

英國 國王查理三世 6日舉行加冕儀式，中國國家主席習近平與其夫人彭麗媛致上賀電指出，雙方同為聯合國安理會常任理事國，應以長遠和戰略眼光，共同推動和平、發展、合作、共贏歷史潮流。並表態中方願同英方一道努力，增進人民友好，擴大互利合作，深化人文交流，以「穩定互惠的中英關係」更好造福兩國和世界。

據央視新聞報導，習近平與彭麗媛6日祝賀查理三世（King Charles III）與王后卡蜜拉（Camilla, the Queen Consort）加冕。兩人在賀電指出，當前世界正經歷深刻複雜變化，國際社會面臨許多前所未有的挑戰。呼籲應以長遠和戰略眼光，共同推動和平、發展、合作、共贏歷史潮流。並指願同英方一道努力，增進人民友好，擴大互利合作，深化人文交流，以穩定互惠的中英關係更好造福兩國和世界。

此前據新華社英文版5日報導，赴英國參加加冕儀式的中國國家副主席韓正4日在倫敦出席中英工商界歡迎晚宴並致辭時指出，中國的發展有堅強的領導核心，內外政策保持高度的連續性和穩定性，「無論世界怎麼變，中國都將以自身發展，為世界帶來更多機遇，注入確定性和正能量」。

韓正還表示，中國始終堅定不移支持經濟全球化，堅定不移擴大高水平對外開放，強調隨著中國式現代化深入推進，中英合作必將迎來更好發展前景，雙方應共同打造健康穩定的雙邊關係，為互利合作提供堅實基礎和良好氛圍。

對雙邊關係，韓正還強調北京 從積極的角度看待英國的國際作用和影響，始終將英國視為「戰略夥伴」。他並指出，中方願意給予在中投資的英國企業國民待遇，並穩步擴大高標準雙向合作及制度性開放資本市場，希望英方為中國企業營造開放、公平、非歧視的營商環境。

他指出，北京願同英方加強在國際事務中的溝通協調，為維護世界和平與安全、應對氣候變化、保護生物多樣性等全球事業作出積極貢獻。