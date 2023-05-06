加拿大擬逐中國外交官 中方批挑釁：奉陪到底

加拿大考慮驅逐中國外交官，中國駐加拿大大使叢培武（圖）表示，如果加方執意挑釁，將堅決奉陪到底。（路透）

加拿大 議員莊文浩（Michael Chong）批中後疑遭「恐嚇」，北京 澄清有關說法純屬無稽之談，加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）仍表示考慮驅逐一名中國外交官。中駐加大使叢培武4日敦促加方停止政治鬧劇，並指加方若執意挑釁，將奉陪到底。中國外交部發言人毛寧5日表示，加方抹黑中國駐加使領館正常履職，中方堅決反對。

環球網引述法新社報導，趙美蘭4日表示，「我們正在評估不同的選項，包括驅逐（中國）外交官」。因根據一份2021年的情資報告，這名外交官曾試圖追蹤加拿大國會議員莊文浩在香港的家人，藉此恐嚇莊文浩。

加拿大外長趙美蘭稱，中方外交官涉嫌騷擾加方議員家屬的行為「完全不可接受」。（路透）

據報導，在5日舉行的中國外交部例行記者會上，外交部發言人毛寧在回應記者相關提問時表示，加拿大方面無端污衊抹黑中國駐加使領館正常履職，中方對此強烈不滿，堅決反對。中國駐加拿大大使已就此向加外交部負責人闡明嚴正立場，提出強烈抗議。外交部美大司負責人亦向加拿大駐華大使提出嚴正交涉。

毛寧稱，加拿大個別政客和媒體炒作所謂「中方威脅加議員」完全是子虛烏有的無稽之談，是出於意識形態偏見的政治鬧劇。2021年3月中方決定制裁加拿大有關議員，是對加方基於謊言和虛假信息、藉口所謂新疆人權問題對中國有關個人和實體實施制裁的回應。加方無理挑釁，嚴重損害中方利益在先，中方作出有力回應，完全正當和必要。

「我要強調的是，中國駐加拿大的外交領事人員一向恪守有關國際公約，依法履職。」毛寧表示，中方將採取必要措施堅決維護自身利益。

據中國駐加拿大使館 網站此前消息，駐加拿大大使叢培武4日會見加拿大外交部負責人時，就加方基於個別政客和媒體所謂「中國干涉加內政」的謊言，威脅可能驅逐有關中國駐加外交領事人員事闡明嚴正立場，提出強烈抗議。

叢培武指出，中國一貫奉行不干涉別國內政原則，中方外交領事官員一向恪守有關國際公約和中加領事協定，依法履職。加個別政客和媒體為撈取政治私利和博人眼球，出於意識形態偏見，大肆操弄涉華議題，肆意攻擊抹黑中國。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

叢培武強調，中方外交領事人員正常履職不容抹黑，中國國家主權、安全和發展利益不容侵犯。中方強烈敦促加方立即停止這場自導自演的政治鬧劇，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。如果加方執意挑釁，中方將堅決奉陪到底。