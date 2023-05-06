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環時：加拿大對中國捕風捉影 美國一旁偷笑

中國新聞組／北京6日電
加拿大保守黨議員莊文浩指出，加國情報局得知其在港家人可能受中方威脅相關消息，卻知情未報。（路透）
加拿大保守黨議員莊文浩指出，加國情報局得知其在港家人可能受中方威脅相關消息，卻知情未報。（路透）

中國官媒環球時報昨天發表社評指出，加拿大對其華裔議員莊文浩的家人疑受威脅一事拿不出真憑實據，卻在外交上做出召見中國大使並考慮驅逐外交官的「不該有的過激反應」，再次暴露出其不成熟、不獨立及不穩定的一面；加國在美國壓力下，輕易就被綁架裹挾並矛指中國，它的強鄰美國正在一邊幸災樂禍地偷著笑；渥太華需要拿出勇氣，為自己贏得尊重。

環球時報社評指出，此事起因為加拿大媒體近日又披露該國安全情報局（CSIS）在2021年撰寫的一份報告，讓反華政客們如獲至寶，但所謂「中方干涉加內政」的炒作都是失敗的。其中的關鍵在於他們始終拿不出有說服力的真憑實據。然而，加拿大外交卻做出了不該有的過激反應，再次暴露出其不成熟、不獨立及不穩定的一面。

尤其，CSIS多次對涉華議題捕風捉影甚至鬧出笑話、誠信早已掃地，加拿大外交部門卻基於不實指控煞有介事地召見中駐加大使，甚至還稱考慮驅逐中國外交官，配合加反華政客以及華盛頓完成了一次對中國的抹黑攻擊，人為製造出了一場本不該出現的外交風波，產生了惡劣影響。

社評指出，通過各種方式向中國刻意展示強硬，近年成為包括加拿大在內一些西方國家的通病。這些西方國家對美國的壓力不敢反抗，還往往採取縱容和迎合的態度。這導致美西方對華外交集體性的退化和誤入歧途，而加拿大在其中算是個典型。「中方干涉加內政」純屬無稽之談。加拿大這次矛指中國是找錯了方向，對它干預最大的實則是華盛頓。

在較長時期裡，中加之間都保持著很好的雙邊關係。但是很不幸，現在在美國的壓力下，加拿大一再做出錯誤的決定，也令它離一個以斡旋、調停見長的「中等強國」越來越遠。當加拿大有人將「干涉內政」的矛頭指向中國時，它的強鄰美國在一邊幸災樂禍地偷著笑。渥太華需要拿出勇氣，為自己贏得尊重。

加拿大的對華外交，那麼輕易就被幾個反華政客利用虛假報告再通過媒體炒作而綁架裹挾，這實在令人悲哀。希望中加過去幾十年互利共贏關係的歷史，能讓加方早一天回歸對華冷靜和理性。

加拿大 華裔

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