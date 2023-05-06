無飛彈、戰機可攔截… 解放軍無偵8無人機 部署東部戰區

解放軍新型無人機(資料來源：記者整理、維基百科 圖：歐新社、中國國防部官網)

解放軍 無人機TB-001「雙尾蠍」無人機與BZK-005遠程無人機日前繞台，引起關注。近年解放軍新型無人機發展迅速，飛得更高、飛得更快，以及火力更強的無人機陸續研發，並已部署部隊。另外，東部戰區第73集團軍某旅組織兩棲裝甲戰車由陸上訓練轉入海上訓練。

美國國家地理空間情報局（ＮＧＡ）最近一份密件詳細披露無人機TB-001「雙尾蠍」無人機與BZK-005遠程無人機日前繞台，引起關注。近年解放軍無人機發新型的無偵8無人機，並已部署在東部戰區的安徽六安基地。

無偵8最早在中共 建政70周年閱兵亮相，去年11月珠海航展近距離展示，這款偵察機動力是火箭發動機，速度能達三馬赫至五馬赫，飛行高度可達4萬公尺，基本已無飛彈和戰機可以攔截。它以轟6為載台，飛到一定高度後釋放，隨即升到3至4萬公尺高度偵查，蒐集實時地圖數據，提供飛彈打擊或戰略資訊，包括台灣周遭的美國軍艦及區域內軍事基地，提高解放軍執行反介入與拒止的能力。

解放軍除了無偵8，無偵7、無偵10、攻擊2等新型無人機，都在去年11月航展亮相，也都能滯空20小時以上，可能都已服役。中國除了研發各種新型軍用無人機，近年也將陸續退役的舊戰鬥機改裝為無人機。中國軍事專家、海外媒體均披露多達200至300架退役的殲7已陸續改裝為無人機。

專家們指出，將老型飛機改裝成無人機的成本相對較低。殲7航程只有1000多公里，但速度可達兩馬赫，載運的彈藥也很可觀，還可以直接改裝成自殺式無人機，這個航程正好可以覆蓋到台海，將在台海行動中使用。

另據環球網報導，連日來，東部戰區第73集團軍某旅組織兩棲裝甲戰車由陸上訓練轉入海上訓練，一輛輛兩棲裝甲戰車劈波斬浪，錘鍊登陸硬功。陸上猛虎變身海上蛟龍。