我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美提高舉債上限陷僵 拜登控共和黨挾經濟為人質

英外長與中國國家副主席會談 闡明對港台新疆看法

巴基斯坦總統阿爾維見秦剛 強調奉行一中政策

記者黃國樑／即時報導
巴基斯坦總統阿爾維（右）在伊斯蘭堡會見到訪的中國國務委員兼外長秦剛（左）。　　（中國外交部網站）
巴基斯坦總統阿爾維（右）在伊斯蘭堡會見到訪的中國國務委員兼外長秦剛（左）。　　（中國外交部網站）

據中國大陸外交部凌晨訊息，中國大陸國務委員兼外長秦剛5日與巴基斯坦總統阿爾維，在伊斯蘭堡會見時表示，中方願與巴基斯坦高質量共建「一帶一路」，加快建設中巴經濟走廊。阿爾維則表示，巴方堅定奉行一個中國政策，在涉及中方主權和領土完整等核心利益問題上堅定支持中方。

這是秦剛任外長後首度造訪巴基斯坦。巴總統阿爾維在會見中請秦剛轉達他對習近平主席的問候，並表示，巴中友誼根植於兩國人民深厚的傳統情誼。國際形勢越是深刻變化，越要打造緊密牢固的巴中友誼，越要發揚兩國常來常往的優良傳統。

阿爾維說，巴方感謝中方為巴抗擊新冠疫情、實施災後重建和從蘇丹撤僑提供的大力幫助。巴方堅定奉行一個中國政策，在涉及中方主權和領土完整等核心利益問題上堅定支持中方。巴方期待同中方共同推進中巴經濟走廊建設，深化農業、互聯互通、信息技術合作。巴方全力保障在巴中國人員和機構安全，願同中方共同致力於阿富汗和平與重建。

秦剛則向阿爾維轉達了習近平的問候，他並表示，中國和巴基斯坦互為全天候戰略合作夥伴，鞏固發展雙方「鐵桿」友誼是兩國歷屆政府的優先方向。中方始終堅定同巴基斯坦站在一起，支持巴團結穩定、發展繁榮，支持巴維護國家獨立、主權和領土完整，願同巴方攜手努力，共同落實習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，深化各領域互利合作，共同抵禦外部風險挑戰，紮實推進中巴命運共同體建設。

秦剛指出，中方願同巴方高質量共建一帶一路，加快建設中巴經濟走廊，深化產業、農業、信息技術、防災減災等領域合作，幫助巴恢復經濟和改善民生。雙方要加強人文交流，歡迎更多巴優秀學子來華留學。中方願同巴方在阿富汗問題上加強溝通協調，促進阿富汗和平重建進程，助力地區穩定與發展。

秦剛 阿富汗 習近平

上一則

英外長與中國國家副主席會談 闡明對港台新疆看法

延伸閱讀

上合組織外長會議 外界關注印中巴互動

上合組織外長會議 外界關注印中巴互動
秦剛出席上合外長會：反對外部勢力策動顏色革命

秦剛出席上合外長會：反對外部勢力策動顏色革命
一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔
秦剛會俄外長 同意規畫「下階段」中俄高層交往

秦剛會俄外長 同意規畫「下階段」中俄高層交往

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
中國一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。（取材自推特）

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

2023-05-03 11:00
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00

超人氣

更多 >
中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果
每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到

每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到
一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔
研究：逾186家地區性銀行 可能倒閉

研究：逾186家地區性銀行 可能倒閉
連殺母親、祖母、麥當勞經理後自殺 他為何被激怒？

連殺母親、祖母、麥當勞經理後自殺 他為何被激怒？