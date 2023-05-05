我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

謀殺？防衛？男子在紐約地鐵當眾被掐死 影片瘋傳

加議員遭脅迫？中使館：涉疆錯誤動議 受制裁咎由自取

記者廖士鋒／綜合報導
加拿大保守黨議員莊文浩（Michael Chong）指出，加國情報局得知其在港家人可能受中方威脅相關消息，卻知情未報。（路透）
加拿大保守黨議員莊文浩（Michael Chong）指出，加國情報局得知其在港家人可能受中方威脅相關消息，卻知情未報。（路透）

加拿大華裔保守黨議員莊文浩日前傳出遭中共駐多倫多總領事館參與脅迫其家人，莊文浩還指加國情報機關已知此事但未向其揭露詳情，而中共駐加拿大使館則以發言人名義強調有關說法純屬無稽之談並表示強烈不滿，該館指出莊文浩推動「涉疆錯誤動議，受制裁完全是咎由自取」，並指控加拿大監聽中共使領館。

此前加拿大「環球郵報」報導，加國安全情報局日前已掌握消息，中共政府可能威脅莊文浩及其在香港的家人，卻未知會莊文浩相關訊息，參與脅迫的有中共駐多倫多總領館官員趙巍。莊文浩強調加拿大情報局在掌握情報時，就應立即告知他，而策劃這些「恐嚇活動」的外交官須被驅逐出境。加國總理杜魯多也指無法接受，除下令徹查，還要求未來相關情報需立即回報聯邦政府。

中共駐加拿大使館以發言人談話形式指出，北京一貫堅持不干涉內政原則，從未也沒有任何興趣干涉加內政，更不會採取威脅加議員的作法。該使館還指控加方長期在涉台、涉港、涉疆等中共核心利益問題上挑釁，「加媒體還報導了加情報機構公然對中國駐加使領館實施監聽監控情況。是誰在干涉別國內政、是誰在搞間諜活動、是誰在威脅別人，事實一目了然」。

加拿大眾議院2021年通過莊文浩所提動議，認定中共對待維吾爾族的方式是「種族滅絕」，隨後莊文浩遭到北京制裁。中共駐加使館這次除了強調沒有脅迫加拿大議員，也指出「中方對嚴重損害中國利益的人員和實體實施制裁天經地義，莊文浩之流受到制裁完全是咎由自取」。

而中共駐多倫多總領事館昨日也以發言人名義發表談話形式，強調一貫恪守「維也納領事關係公約」和「中加領事協定」依法履職，各級領事官員從未從事任何與身分不符的活動。

中共 加拿大 北京

上一則

酒店漲價嚇退遊客 「交換旅遊」住宿0成本掀風潮

下一則

深圳跟進挺地攤經濟 擬9月起鬆綁管制

延伸閱讀

議員譴責北京竟遭恐嚇 加外長：考慮驅逐中國外交官

議員譴責北京竟遭恐嚇 加外長：考慮驅逐中國外交官
控遭恐嚇 加拿大議員要求政府驅逐中國外交官

控遭恐嚇 加拿大議員要求政府驅逐中國外交官
遭控脅迫加拿大眾議員 中使館反控遭加國公然監聽

遭控脅迫加拿大眾議員 中使館反控遭加國公然監聽
消基會抵制加國牛肉進口 食藥署：實地查核風險可忽略

消基會抵制加國牛肉進口 食藥署：實地查核風險可忽略

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
中國一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。（取材自推特）

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

2023-05-03 11:00
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空
調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人
保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事

保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事