我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

謀殺？防衛？男子在紐約地鐵當眾被掐死 影片瘋傳

談氣候危機 路透：美氣候特使柯瑞 獲邀將訪中

中國新聞組／北京5日電
美國氣候特使柯瑞（左）3日表示，中國已經邀請他在近期內訪問，就全球暖化危機進行會談。圖為凱瑞2022年5月出席達沃斯論壇與中國氣候變化事務特使解振華（右）出席對話會，之後兩人至今尚未會面。（中新社）
美國氣候特使柯瑞（左）3日表示，中國已經邀請他在近期內訪問，就全球暖化危機進行會談。圖為凱瑞2022年5月出席達沃斯論壇與中國氣候變化事務特使解振華（右）出席對話會，之後兩人至今尚未會面。（中新社）

中美關係在中方偵察氣球闖美領空事件後陷入低谷，兩國高層來往凍結，不過，路透報導，美國氣候特使柯瑞（John Kerry）3日表示，中國已經邀請他在近期內訪問，就避免全球氣候變化危機進行會談。

自由亞洲電台報導，柯瑞在柏林舉行的全球變暖會議間隙接受路透專訪時說，美國和中國必須合作應對氣候變化，並補充說「每個人都應該感到被迫加快工作」。

柯瑞說，美國總統拜登已經授權他與中國進行會晤，但時間仍有待確定，某些問題仍須澄清。柯瑞透露，例如，中國首先必須發布其減少甲烷排放的計畫，並推進擺脫煤炭的過渡。

「這必須是合作性的，盡管確實存在其他分歧」，柯瑞說。「這不是一個雙邊問題。這是對每個國家的每個人的普遍的全球威脅。」在提到美國和中國時，柯瑞指出，「兩個最大的經濟體，這個問題的最大貢獻者，需要能夠走到一起，努力幫助解決這個問題。」

柯瑞說，美國也許能夠在甲烷戰略上幫助中國，中國政府本應在去年宣布這一政策，但沒有這樣做。柯瑞還透露，就在一兩個星期前，他與中國氣候變化事務特使解振華進行了一次線上對話。

柯瑞說，他還與參加德國外交部在柏林舉辦的彼得斯堡氣候對話的中國代表進行了簡短的交談。

環球網報導，對於柯瑞訪中的消息，中國外交部發言人毛寧4日在例行記者會上被問到時並無正面回應，僅表示在氣候變化問題上，中方的立場是一貫的。「關於你提到的具體訪問，建議向中方的主管部門了解。」

柯瑞 拜登 氣球

上一則

每機地勤8變3 加薪也沒人做 香港復飛受阻

下一則

女總裁嫁小19歲員工 50歲生3胞胎

延伸閱讀

NBA／湯普森狂飆8三分彈 勇士大勝湖人27分扳平系列賽

NBA／湯普森狂飆8三分彈 勇士大勝湖人27分扳平系列賽
NBA／戴維斯化身「戰神」 勇士眾將也盛讚

NBA／戴維斯化身「戰神」 勇士眾將也盛讚
NBA／詹姆斯搞笑？ 一路跟防柯瑞到板凳區

NBA／詹姆斯搞笑？ 一路跟防柯瑞到板凳區
柯瑞與詹姆斯宿命對決 勇士21記3分不敵湖人極致內線

柯瑞與詹姆斯宿命對決 勇士21記3分不敵湖人極致內線

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
中國一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。（取材自推特）

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

2023-05-03 11:00
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空
調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人
保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事

保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事