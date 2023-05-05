談氣候危機 路透：美氣候特使柯瑞 獲邀將訪中

美國氣候特使柯瑞（左）3日表示，中國已經邀請他在近期內訪問，就全球暖化危機進行會談。圖為凱瑞2022年5月出席達沃斯論壇與中國氣候變化事務特使解振華（右）出席對話會，之後兩人至今尚未會面。（中新社）

中美關係在中方偵察氣球 闖美領空事件後陷入低谷，兩國高層來往凍結，不過，路透報導，美國氣候特使柯瑞 （John Kerry）3日表示，中國已經邀請他在近期內訪問，就避免全球氣候變化危機進行會談。

自由亞洲電台報導，柯瑞在柏林舉行的全球變暖會議間隙接受路透專訪時說，美國和中國必須合作應對氣候變化，並補充說「每個人都應該感到被迫加快工作」。

柯瑞說，美國總統拜登 已經授權他與中國進行會晤，但時間仍有待確定，某些問題仍須澄清。柯瑞透露，例如，中國首先必須發布其減少甲烷排放的計畫，並推進擺脫煤炭的過渡。

「這必須是合作性的，盡管確實存在其他分歧」，柯瑞說。「這不是一個雙邊問題。這是對每個國家的每個人的普遍的全球威脅。」在提到美國和中國時，柯瑞指出，「兩個最大的經濟體，這個問題的最大貢獻者，需要能夠走到一起，努力幫助解決這個問題。」

柯瑞說，美國也許能夠在甲烷戰略上幫助中國，中國政府本應在去年宣布這一政策，但沒有這樣做。柯瑞還透露，就在一兩個星期前，他與中國氣候變化事務特使解振華進行了一次線上對話。

柯瑞說，他還與參加德國外交部在柏林舉辦的彼得斯堡氣候對話的中國代表進行了簡短的交談。

環球網報導，對於柯瑞訪中的消息，中國外交部發言人毛寧4日在例行記者會上被問到時並無正面回應，僅表示在氣候變化問題上，中方的立場是一貫的。「關於你提到的具體訪問，建議向中方的主管部門了解。」