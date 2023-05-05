環時：CIA再次坐實美國「世界最大亂源」名號

中國國家計算機病毒應急處理中心最新報告點名CIA數十年來至少推翻或試圖推翻超過50個他國合法政府。（美聯社資料照片）

對於中國國家計算機病毒應急處理中心與360公司共同發布報告，指控美國中央情報局 （CIA ）長期利用網路攻擊他國情況，中國鷹派媒體環球時報4日發布社評稱，CIA再次坐實美國「世界最大亂源」名號。

社評稱，從1947年成立之時起，CIA就作為華盛頓對外發動政治戰的武器而存在。據統計，數十年來，CIA至少推翻或試圖推翻超過50個他國合法政府。「這些活動再次坐實了美國『世界最大亂源』的名號，而CIA就是美國攪亂世界維護其霸權的一隻黑手，它伸向哪裡，哪裡就難有太平。」

社評更批評，「它（CIA）就像一支裝滿病毒的針管，利用隱蔽針頭悄無聲息地刺入一個國家，留下流血甚至潰爛的傷口。」呼籲其他國家都需要對CIA時刻保持最高程度的警戒，「因為一旦被它得逞了，後果很可能將是不可承受的。」

社評指出，面對CIA，國際社會並非同仇敵愾，才給CIA提供到處翻雲覆雨的機會和條件。社評並暗批南韓 ，在美國霸權常年的挾持之下患上「斯德哥爾摩綜合症」；更直斥「五眼聯盟」國家成了「CIA的幫兇」，還有想當「第六隻眼」的日本。

社評寫道，現在中國是CIA針對的最大目標之一，「有人因此打起了『禍水東引』的小盤算，以為CIA這類美國霸權的利爪將精準地抓向中國，不會傷到自己。這是一種何其幼稚的想法，現實一定會教訓他們的。」