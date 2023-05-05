中揭CIA策畫逾50國「顏色革命」 利用網路全球竊密

中國官方指控CIA運用5種手段在全球超過50個國家策畫組織顏色革命。（Getty Images資料照片）

中國鷹派媒體環球網報導，中國國家計算機病毒應急處理中心與360公司4日發布報告，披露美國中央情報局 （CIA ）在全球策劃大量「顏色革命」事件的五項主要手段。報告指控，數十年來，CIA至少推翻或試圖推翻超過50個他國合法政府，在相關國家引發動亂；CIA網路武器已覆蓋全球，「黑客帝國」實至名歸。

報導稱，長期以來，CIA在世界各地秘密實施「和平演變」和「顏色革命」，持續進行間諜竊密活動。這份系列報告第一部分表示，進入21世紀以來，互聯網的快速發展給CIA的滲透顛覆和搗亂破壞活動提供了新的機遇，全球各地使用美國互聯網設備和軟件產品的機構和個人成為CIA的傀儡「特工」，幫助該機構迅速成為網路諜報戰中的「明星」。

報導指出，無論是2014年烏克蘭的「顏色革命」，還是2007年緬甸「藏紅花革命」、2009年伊朗 「綠色革命」等未遂的「顏色革命」事件，都擺脫不了美國情治機構的影響。報告統計，數十年來，CIA至少推翻或試圖推翻超過50個他國合法政府（而中央情報局只承認其中的7起），在相關國家引發動亂。

為此，上述報告披露CIA慣用的五種手段。

首先是提供加密網路通信服務。為幫助中東地區部分國家的抗議者保持聯絡暢通，同時避免被跟蹤和抓捕，美國公司研發出一種可以接入國際互聯網又無法追蹤的TOR技術（「洋蔥頭」路由技術，The Onion Router）。該項目由美國企業推出後，立即向伊朗、突尼西亞、埃及等國的反政府人員免費提供，確保那些「想動搖本國政府統治的異見青年」在參與活動時，能躲避當地合法政府的審查和監視。

其次是提供斷網通聯服務。為確保突尼西亞、埃及等國的反政府人員在斷網情況下仍能與外界保持聯繫，美國谷歌、推特公司推出一款名為「Speak2Tweet」的專用服務，它允許用戶免費撥號並上傳語音留言，這些留言被自動轉換成推文後再上傳至網路，通過推特等平台公開發布，完成對事件現場的「實時報道」。

第三是美國蘭德公司研發出一款被稱為「蜂擁」的非傳統政權更迭技術，用於幫助通過互聯網聯接的大量年輕人加入「打一槍換一個地方」的流動性抗議活動，大大提升了活動現場指揮效率。

第四是美國公司研發一款名為「暴動」的軟件。該軟件支持100%獨立的無線寬帶網路、提供可變WiFi網路，不依賴任何傳統物理接入方式，無須電話、電纜或衛星連接，能輕易躲過任何形式的政府監測。

第五是美國國務院將研發「反審查」信息系統作為重要任務，並為該項目注資超過3000萬美元。

對於上述報告，央視新聞報導，中國外交部發言人毛寧表示，美方應當重視並回應國際社會的關切，停止利用網路武器在全球實施竊密和網路攻擊。