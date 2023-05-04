美半導體協會：儘管有國安顧慮 但仍不能缺席中國市場

美中科技戰以來，美國不斷擴大對中國半導體出口管制。(路透)

美國半導體產業協會（SIA）說，儘管美國政府有國家安全顧慮，美國的半導體公司還是要進入中國市場，業界需要拜登 政府制定明確的規則。

SIA執行長紐佛（John Neuffer）說，「中國是我們最大的市場，我們不是唯一提出這樣主張的行業。我們認為，需要參與那個市場。」

拜登政府正在準備根據「晶片 與科學法案」，向希望在美國建立半導體工廠的晶片公司招標，處理在美設廠補助的申請過程中，美國政府的審核規則擬規定相關公司在中國可以進行何種投資 。

紐佛接受彭博專訪時表示，「什麼是國家安全的優先事項，政府去決定，不是我們的事。我們的任務是一定要讓政府知道，當他們採取步驟去確保國家安全時，會造成什麼樣的商業衝擊。」

紐佛樂觀認為，拜登政府會以務實的態度應對，確保晶片計畫成功並且相關企業能夠獲得資金。SIA在幫助制定獎勵措施的相關立法能夠通過的過程中，發揮了重要作用，現在需要「明確的道路規則」。

SIA全球政策副總裁Jimmy Goodrich也指出，「我們只是希望有明確的道路規則。政府設想到的國安疑慮，要定義清楚、透明，而且可以預測。」他提到，兩屆政府涉及國安和貿易限制的處理，「坦白說，讓我們有點像在坐雲霄飛車。」

Goodrich說，半導體業者努力進行五年規劃，卻不能知道未來六個月可能會發生什麼事，這為企業會帶來很多不確定性和挑戰。」