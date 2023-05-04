下鄉2.0？習近平再鼓勵青年走進鄉土「自找苦吃」

中國曾於1950年代至1978年發動「上山下鄉運動」，千百萬城市知識青年被迫到農村參與勞動。圖為當時的政治宣傳海報。（取材自微博）

5月4日中國的青年節前，中共中央總書記習近平 透過發給中國農業大學「科技小院」學生的回信，鼓勵中國青年「走進鄉土中國深處，才深刻理解什麼是實事求是、怎麼去聯繫群眾，青年人就要自找苦吃」。習近平還說，「新時代中國青年就應該有這股精氣神」。

據新華社報導，習近平3日在回信中稱，在得知中國農業大學學生通過學校設立的「科技小院」，深入田間地頭和村屯農家，「在服務鄉村振興中解民生、治學問」，他很欣慰。

習近平在信中提到20大 對建設「農業強國」作出部署，希望中國農業大學學生「志存高遠、腳踏實地，把課堂學習和鄉村實踐緊密結合起來，厚植愛農情懷，練就興農本領，在鄉村振興的大舞台上建功立業，為加快推進農業農村現代化、全面建設社會主義現代化國家貢獻青春力量」。

近年來，中國青年失業率居高不下。據國家統計局公布的數據，今年3月，16到24歲青年失業率高達19.6%。與此同時，今年普通高校畢業生規模將再創新高，預計達到1158萬人，青年就業 恐更加不易。

為此，官方早前就不斷鼓勵青年走入農村。人社部曾提出，將推出從事支教、支農、支醫和幫扶鄉村振興服務的「三支一扶」計畫，預計選派3.4萬名大學畢業生到民族地區、邊疆地區和鄉村協助「振興幫扶」。

廣東共青團委4月也發起「三鄉行動」計畫，預計在2025年底前，號召30萬名青年去到農村工作，促成「城市青年下鄉、在外青年返鄉、本土青年興鄉」。

但官方解決青年失業問題的政策，讓不少人想起文革時期的「上山下鄉運動」。官方當年號召並動員上千萬城市知識青年到農村參與勞動，「接受貧下中農的再教育」。部分人士因此形容，官方當前這些措施彷彿是「上山下鄉運動2.0」，意圖把城市無法解決的失業人口安排到農村去。