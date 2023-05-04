我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

下鄉2.0？習近平再鼓勵青年走進鄉土「自找苦吃」

記者陳宥菘／綜合報導
中國曾於1950年代至1978年發動「上山下鄉運動」，千百萬城市知識青年被迫到農村參與勞動。圖為當時的政治宣傳海報。（取材自微博）
中國曾於1950年代至1978年發動「上山下鄉運動」，千百萬城市知識青年被迫到農村參與勞動。圖為當時的政治宣傳海報。（取材自微博）

5月4日中國的青年節前，中共中央總書記習近平透過發給中國農業大學「科技小院」學生的回信，鼓勵中國青年「走進鄉土中國深處，才深刻理解什麼是實事求是、怎麼去聯繫群眾，青年人就要自找苦吃」。習近平還說，「新時代中國青年就應該有這股精氣神」。

據新華社報導，習近平3日在回信中稱，在得知中國農業大學學生通過學校設立的「科技小院」，深入田間地頭和村屯農家，「在服務鄉村振興中解民生、治學問」，他很欣慰。

習近平在信中提到20大對建設「農業強國」作出部署，希望中國農業大學學生「志存高遠、腳踏實地，把課堂學習和鄉村實踐緊密結合起來，厚植愛農情懷，練就興農本領，在鄉村振興的大舞台上建功立業，為加快推進農業農村現代化、全面建設社會主義現代化國家貢獻青春力量」。

近年來，中國青年失業率居高不下。據國家統計局公布的數據，今年3月，16到24歲青年失業率高達19.6%。與此同時，今年普通高校畢業生規模將再創新高，預計達到1158萬人，青年就業恐更加不易。

為此，官方早前就不斷鼓勵青年走入農村。人社部曾提出，將推出從事支教、支農、支醫和幫扶鄉村振興服務的「三支一扶」計畫，預計選派3.4萬名大學畢業生到民族地區、邊疆地區和鄉村協助「振興幫扶」。

廣東共青團委4月也發起「三鄉行動」計畫，預計在2025年底前，號召30萬名青年去到農村工作，促成「城市青年下鄉、在外青年返鄉、本土青年興鄉」。

但官方解決青年失業問題的政策，讓不少人想起文革時期的「上山下鄉運動」。官方當年號召並動員上千萬城市知識青年到農村參與勞動，「接受貧下中農的再教育」。部分人士因此形容，官方當前這些措施彷彿是「上山下鄉運動2.0」，意圖把城市無法解決的失業人口安排到農村去。

習近平 就業 20大

上一則

五一假期跨省遊熱度高 廣州、成都、北京移動熱點

下一則

中外長訪緬甸先到雲南邊境視察 籲嚴打網路詐騙

延伸閱讀

不安全感作祟 中國威權韌性削弱高壓治理更強

不安全感作祟 中國威權韌性削弱高壓治理更強
中烏領導人通話 習近平騎虎難下

中烏領導人通話 習近平騎虎難下
澤倫斯基求助習近平 將被遣送出境烏克蘭兒童帶回

澤倫斯基求助習近平 將被遣送出境烏克蘭兒童帶回
事前不知習近平、澤倫斯基通話 白宮：樂見、但促和言之過早

事前不知習近平、澤倫斯基通話 白宮：樂見、但促和言之過早

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00
中國一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。（取材自推特）

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

2023-05-03 11:00
運輸部3日決定，允許中國航空業每周來回美國班次由8班增至12班。(Getty Images)

華府讓步 中飛美班機 1周增至12班 即起生效

2023-05-03 21:48

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情