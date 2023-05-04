「狀況惡劣」 中國新聞自由指數全球倒數第2 僅贏北韓
昨天是世界新聞自由日，無國界記者組織（Reporters Without Borders，RSF）公布2023年世界新聞自由指數，香港於全球180個國家與地區中排行第140位，仍屬「艱難」狀況。中國則排名世界倒數第二，跌至有紀錄以來最低的179位，屬「惡劣」狀況，排名僅優於北韓。
本報系聯合報報導，世界新聞自由指數從2002年始，每年針對180個國家和地區的新聞業從業條件進行評估。通過調查各地的政治、法律、經濟、社會文化等架構脈絡和安全性五個方面，並挑選記者、學者與人權捍衛者回覆問卷，並量化統計記者和媒體受侵害的事件，得出總評分。
值得注意的是，中國排名持續下跌。美國之音報導，無國界記者東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）表示，指數在2002年開始時，中國處於現時香港的位置，但今年下跌四位至179位，是「史無前例」的。
他說：「如果有人在十年前將中國與北韓比較，對這兩個國家有認識的人會大笑，說這是荒謬的。但在2022年，中國政府的壓制資訊的手法令她更接近北韓，這是一個令人恐懼的發展。」
據報導，艾瑋昂說，114位記者與捍衛新聞自由者在中國被囚禁，或會面對包括酷刑的不當對待。當中有三名持有外國籍，包括澳洲籍的楊恒均及成蕾，他們尚未受審。
他進一步指出，「去年有一半申請駐華的外國記者未能取得簽證，中國對國際媒體的威嚇前所未有地嚴重，有一名報道『白紙運動』的記者據報仍被囚禁，中國的狀況是有紀錄以來最差。全世界都需要擔心這一點，因為中國有對外輸出她的做法。」
另據中央社報導，在昨天中國媒體一片靜默中，環球時報前總編輯胡錫進下午發文表示，「新聞自由」這個概念緣起於西方，在中國使用這個概念時必須去西方化；與此同時，新聞機構一定要在黨的領導下擁有自主運作的充裕空間。
但他強調，「黨的領導不能庸俗化成新聞機構對各個政府部門的簡單服從，由各地各部門的官員發指令，媒體照本宣科。如果有誰這樣理解，顯然是錯誤的」。
他寫道，現在一些地方和部門對新聞機構採取強干預做法，這非常值得商榷，這樣的強干預已經傷害到新聞機構的基本角色和作用，使得很多新聞機構無法正常參與對公眾關心事件的報導和評論，在一定程度上被邊緣化了。「這絕對不是黨領導媒體的初衷，而是嚴重官僚主義的表現」。
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