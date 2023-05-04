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「狀況惡劣」 中國新聞自由指數全球倒數第2 僅贏北韓

中國新聞組／北京4日電
世界新聞自由指數公布，中國排名世界倒數第二；圖為民間呼籲北京當局釋放揭露武漢新冠病毒大流行真相的公民記者方斌。(Getty Images)
世界新聞自由指數公布，中國排名世界倒數第二；圖為民間呼籲北京當局釋放揭露武漢新冠病毒大流行真相的公民記者方斌。(Getty Images)

昨天是世界新聞自由日，無國界記者組織（Reporters Without Borders，RSF）公布2023年世界新聞自由指數香港於全球180個國家與地區中排行第140位，仍屬「艱難」狀況。中國則排名世界倒數第二，跌至有紀錄以來最低的179位，屬「惡劣」狀況，排名僅優於北韓

本報系聯合報報導，世界新聞自由指數從2002年始，每年針對180個國家和地區的新聞業從業條件進行評估。通過調查各地的政治、法律、經濟、社會文化等架構脈絡和安全性五個方面，並挑選記者、學者與人權捍衛者回覆問卷，並量化統計記者和媒體受侵害的事件，得出總評分。

值得注意的是，中國排名持續下跌。美國之音報導，無國界記者東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）表示，指數在2002年開始時，中國處於現時香港的位置，但今年下跌四位至179位，是「史無前例」的。

他說：「如果有人在十年前將中國與北韓比較，對這兩個國家有認識的人會大笑，說這是荒謬的。但在2022年，中國政府的壓制資訊的手法令她更接近北韓，這是一個令人恐懼的發展。」

據報導，艾瑋昂說，114位記者與捍衛新聞自由者在中國被囚禁，或會面對包括酷刑的不當對待。當中有三名持有外國籍，包括澳洲籍的楊恒均及成蕾，他們尚未受審。

他進一步指出，「去年有一半申請駐華的外國記者未能取得簽證，中國對國際媒體的威嚇前所未有地嚴重，有一名報道『白紙運動』的記者據報仍被囚禁，中國的狀況是有紀錄以來最差。全世界都需要擔心這一點，因為中國有對外輸出她的做法。」

另據中央社報導，在昨天中國媒體一片靜默中，環球時報前總編輯胡錫進下午發文表示，「新聞自由」這個概念緣起於西方，在中國使用這個概念時必須去西方化；與此同時，新聞機構一定要在黨的領導下擁有自主運作的充裕空間。

但他強調，「黨的領導不能庸俗化成新聞機構對各個政府部門的簡單服從，由各地各部門的官員發指令，媒體照本宣科。如果有誰這樣理解，顯然是錯誤的」。

他寫道，現在一些地方和部門對新聞機構採取強干預做法，這非常值得商榷，這樣的強干預已經傷害到新聞機構的基本角色和作用，使得很多新聞機構無法正常參與對公眾關心事件的報導和評論，在一定程度上被邊緣化了。「這絕對不是黨領導媒體的初衷，而是嚴重官僚主義的表現」。

無國界記者組織3日公布2023年世界新聞自由指數，中國排名世界倒數第二，屬「惡劣...
無國界記者組織3日公布2023年世界新聞自由指數，中國排名世界倒數第二，屬「惡劣」狀況。（取自無國界記者組織官網）

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