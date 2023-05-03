我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

金山鮑勃．李命案 法醫在他體內驗出古柯鹼、K他命成分

中國徵兵新制 允退役者再參軍 重點招募專業理工生

中國新聞組／北京3日電
解放軍新兵在廣州火車站。（Getty Images）
解放軍新兵在廣州火車站。（Getty Images）

中國1日頒布新修訂的「徵兵工作條例」，允許退役軍人重新入伍，並招募科學和工程專業學生等。學者認為，中國長期做軍事備戰，尤其必須為少子化趨勢、科技戰爭做準備。而日經亞洲指出，北京正試圖增強軍力，為可能在台海爆發的戰爭作準備。

自由亞洲電台報導，中國國務院、中央軍委5月1日施行根據「兵役法」新修訂的「徵兵工作條例」，共11章74條。該條例第2條明訂聚焦備戰打仗，依法、精準、高效徵集高素質兵員。

根據該條例，在擴增兵源方面，對年滿18歲的男性公民進行初次兵役登記；可徵集女性公民服現役；退出現役的士兵，若本人自願並符合條件者可批准再次入伍，優先安排到原服現役單位或同類型崗位服現役；具備任軍士條件者可直接招收為軍士。 

在「戰時徵集」方面，條例第64條規定，戰時根據需要，國務院和中央軍事委員會可以在法律規定的範圍內，調整徵集公民服現役的條件和辦法；且可重點徵集退役軍人，補充到原服役單位或者同類型崗位。

台灣大學政治學系副教授陳世民告訴中央社，中國大陸實施新修訂的徵兵工作條例，這與3月期間多個省市掛牌成立國防動員辦公室等動作都屬長期軍事備戰一部分。

陳世民表示，人力是戰爭重要資源其一，中國面對人口負成長衝擊，少子化將使徵兵有困難，在一胎化政策環境中成長的年輕人，恐也是徵兵阻力，於是需要透過修正相關條例，把退役士兵找回來，使得徵兵有其法源。

日經亞洲指出，這些變化反映了北京可能與台灣發生衝突的關切。

「徵兵工作條例」強調高素質兵員徵集，其中，允許各大專院校可在戶籍所在地或學校所在地，選拔學生入伍。此外，具有人工智慧及機器人技術等高科技專業的理工科學生，是新修訂條例側重的重點徵兵對象，因為太空衛星、網路、無人機、人工智慧及情報戰，是軍方特別關注及研究的領域。

解放軍海軍司令部前中校參謀姚誠告訴自由亞洲電台，解放軍現役軍人約300萬，包括5大軍種200多萬，武警另計約100萬。部隊退役後45歲以內專業職能預備役約800萬。加上適齡青年和各省軍區預備役等約1000萬，如果動員軍隊應可達到3000萬，各地方還有民兵等，估計真正能投入作戰的應有1000多萬。

國務院 北京 解放軍

上一則

中國徵兵新制／反戰文惹共鳴 網友：拒當韭菜

下一則

「致函警告國安風險」美歐施壓 阻大馬允華為參建5G

延伸閱讀

尼泊爾退役軍人雙膝以上截肢 要攻聖母峰

尼泊爾退役軍人雙膝以上截肢 要攻聖母峰
防彈少年團j-hope入伍 挨批特殊待遇

防彈少年團j-hope入伍 挨批特殊待遇
俄羅斯強制「電子徵兵」 成年男性兵役難逃

俄羅斯強制「電子徵兵」 成年男性兵役難逃
J-hope入伍 「防彈少年」老么柾國自美回韓相送

J-hope入伍 「防彈少年」老么柾國自美回韓相送

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00
南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
何超雲未婚夫無辜中槍捲入一起性侵案。（取材自Instagram）

香港消防員遊日涉性侵被捕 賭王千金男友無辜躺槍

2023-04-27 19:28

超人氣

更多 >
這十款二手車品牌 今年貶值最多

這十款二手車品牌 今年貶值最多
美股重挫 道指大跌逾500點

美股重挫 道指大跌逾500點
何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了
金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」
毛巾多久換洗？ 專家這樣說…

毛巾多久換洗？ 專家這樣說…