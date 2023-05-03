中國徵兵新制 允退役者再參軍 重點招募專業理工生

解放軍新兵在廣州火車站。（Getty Images）

中國1日頒布新修訂的「徵兵工作條例」，允許退役軍人重新入伍，並招募科學和工程專業學生等。學者認為，中國長期做軍事備戰，尤其必須為少子化趨勢、科技戰爭做準備。而日經亞洲指出，北京 正試圖增強軍力，為可能在台海爆發的戰爭作準備。

自由亞洲電台報導，中國國務院 、中央軍委5月1日施行根據「兵役法」新修訂的「徵兵工作條例」，共11章74條。該條例第2條明訂聚焦備戰打仗，依法、精準、高效徵集高素質兵員。

根據該條例，在擴增兵源方面，對年滿18歲的男性公民進行初次兵役登記；可徵集女性公民服現役；退出現役的士兵，若本人自願並符合條件者可批准再次入伍，優先安排到原服現役單位或同類型崗位服現役；具備任軍士條件者可直接招收為軍士。

在「戰時徵集」方面，條例第64條規定，戰時根據需要，國務院和中央軍事委員會可以在法律規定的範圍內，調整徵集公民服現役的條件和辦法；且可重點徵集退役軍人，補充到原服役單位或者同類型崗位。

台灣大學政治學系副教授陳世民告訴中央社，中國大陸實施新修訂的徵兵工作條例，這與3月期間多個省市掛牌成立國防動員辦公室等動作都屬長期軍事備戰一部分。

陳世民表示，人力是戰爭重要資源其一，中國面對人口負成長衝擊，少子化將使徵兵有困難，在一胎化政策環境中成長的年輕人，恐也是徵兵阻力，於是需要透過修正相關條例，把退役士兵找回來，使得徵兵有其法源。

日經亞洲指出，這些變化反映了北京可能與台灣發生衝突的關切。

「徵兵工作條例」強調高素質兵員徵集，其中，允許各大專院校可在戶籍所在地或學校所在地，選拔學生入伍。此外，具有人工智慧及機器人技術等高科技專業的理工科學生，是新修訂條例側重的重點徵兵對象，因為太空衛星、網路、無人機、人工智慧及情報戰，是軍方特別關注及研究的領域。

解放軍 海軍司令部前中校參謀姚誠告訴自由亞洲電台，解放軍現役軍人約300萬，包括5大軍種200多萬，武警另計約100萬。部隊退役後45歲以內專業職能預備役約800萬。加上適齡青年和各省軍區預備役等約1000萬，如果動員軍隊應可達到3000萬，各地方還有民兵等，估計真正能投入作戰的應有1000多萬。