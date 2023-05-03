「致函警告國安風險」美歐施壓 阻大馬允華為參建5G

馬來西亞正對推出5G的計畫作最後檢討，可能允許中國華為公司競標電信基礎設施。（路透資料照片）

馬來西亞正對推出5G 的計畫作最後檢討，可能允許中國華為 公司競標電信基礎設施，據英國金融時報報導，歐盟和美國為此警告馬國的國家安全和外國投資 恐面臨風險。更搬出歐美在馬國的投資額作威脅，試圖變相施壓馬國政府維持原計畫，拒絕與馬國運營商關係良好的中國企業參與其中。

香港文匯報報導，馬國政府前年成立「國家數字有限公司」（DNB），取消各個通訊運營商的招標權，由該公司統一進行5G招標。在八間電訊網絡設備供應商中，瑞典企業愛立信以26.5億美元中標。由於業界對定價和透明度有疑慮，而且擔憂單一國營的網路將導致國有化壟斷局面，馬來西亞推出5G的計畫一再受挫。總理安華去年上任後，認為招標計畫制訂不透明，據此頒令進行檢討。

據報導，美國和歐盟駐馬國特使上月先後致函馬國政府。美國駐馬國大使麥菲特（Brian McFeeters）警告，若馬國不依照原本的5G計畫，將面臨「國安風險」。信中還宣稱美方認為若推翻現有計畫，會削弱馬國新產業競爭力、拖延5G技術發展，損害馬國「對企業友善的國際形象」。歐盟駐馬來西亞大使洛卡斯（Michalis Rokas）據報也聲稱，更改計畫會影響已選定的歐洲承辦商，還將廣泛打擊「馬國對歐洲投資者的吸引力」。

報導指出，熟悉馬國電訊網路市場人士指出，馬國四間通訊運營商一直與華為保持良好關係，華為早在2019年就與四間運營商簽署5G網絡合作初步協議，其中最大的運營商My Maxis亦是華為的網絡長期合作夥伴。