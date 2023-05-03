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秦剛晤緬甸軍政府領袖：中國站緬這一邊

中國新聞組／北京3日電
緬甸領導人敏昂萊（右）在內比都會見到訪的中國國務委員兼外長秦剛。(新華社)
緬甸領導人敏昂萊（右）在內比都會見到訪的中國國務委員兼外長秦剛。(新華社)

中國國務委員、外交部長秦剛5月2日至5日訪問緬甸並赴印度出席上合組織外長會。秦剛會見緬甸軍政府領導人敏昂萊，稱「中國在國際舞台上站在緬甸一邊」。這是2021年2月緬甸發生政變後，中國高層首度與緬甸軍政府領袖會面、釋出中緬友好合作的訊號，令外界關注。

外交部發言人毛寧2日指出，習近平曾於2020年1月訪緬，秦剛此訪旨在落實習近平訪緬成果，深化經濟、民生等領域務實合作，支持緬維護穩定、復甦經濟、改善民生、實現可持續發展。

法廣網報導，秦剛周二會見了緬甸軍政府領導人敏昂萊，這是自2021年2月發生政變使該國陷入血腥危機以來首見。

在緬甸內比都，緬甸軍政權首腦敏昂萊（中右）與中國外交部長秦剛（中左）會面時合影。...
在緬甸內比都，緬甸軍政權首腦敏昂萊（中右）與中國外交部長秦剛（中左）會面時合影。 中國是緬甸軍人政權最親密的盟友之一，自兩年前發動政變奪取政權以來為其持續統治提供了關鍵支持。(美聯社)

秦剛對敏昂萊表示：「中國在國際舞台上站在緬甸一邊」。一家緬甸官媒播出敏昂萊會見秦剛的畫面。緬甸官方稱，兩人討論了雙邊外交及友好合作，以及緬甸形勢和國際貿易等等。

中國是緬甸軍政權最重要的盟友，也是軍政權最大的軍火供應國。2021年2月1日，緬甸軍方推翻翁山蘇姬文官政府，拘捕包括民選領袖翁山蘇姬在內的大批官員，軍方同時血腥鎮壓民眾的大規模反抗。北京當局一直拒絕對這個通過政變推翻翁山蘇姬政府的軍政權予以譴責。

根據一些分析人士，北京同時向緬甸好幾個武裝反叛組織提供武器，其中有些武裝組織在軍人發動政權後，多次與軍政府對抗。

報導指出，當日稍早時候，秦剛先行訪問了中緬邊境地區。去年緬北地區發生中國人被騙到當地從事詐騙事件，也顯示中緬邊境的管理出現若干漏洞。

五一小長假秦剛現身在中緬邊境調研。(取材自中國外交部官網)
五一小長假秦剛現身在中緬邊境調研。(取材自中國外交部官網)

秦剛在中緬邊境調研時強調完善強邊固防體系，維護邊界穩定，不斷開創涉邊、涉緬工作新局面。秦剛敦促完善黨政軍警民合理強邊固防體系，維護邊界清晰穩定，嚴厲打擊跨境犯罪活動。

文匯報報導，秦剛1日在北京會見聯合國秘書長緬甸問題特使海澤。秦剛表示，緬甸是中國山水相連的近鄰，中方比任何國家都希望緬甸實現穩定發展。緬甸問題背景複雜，內外因素錯亂交織，沒有「速效藥」。

秦剛強調，國際社會要尊重緬甸主權，支持緬甸國內各方各派在憲法和法律框架下，通過政治對話彌合分歧，重啟政治轉型進程。

中國國務委員兼外長秦剛在北京會見聯合國秘書長緬甸問題特使海澤。(新華社)
中國國務委員兼外長秦剛在北京會見聯合國秘書長緬甸問題特使海澤。(新華社)

緬甸 秦剛 北京

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