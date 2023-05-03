秦剛晤緬甸軍政府領袖：中國站緬這一邊

緬甸領導人敏昂萊（右）在內比都會見到訪的中國國務委員兼外長秦剛。(新華社)

中國國務委員、外交部長秦剛 5月2日至5日訪問緬甸 並赴印度出席上合組織外長會。秦剛會見緬甸軍政府領導人敏昂萊，稱「中國在國際舞台上站在緬甸一邊」。這是2021年2月緬甸發生政變後，中國高層首度與緬甸軍政府領袖會面、釋出中緬友好合作的訊號，令外界關注。

外交部發言人毛寧2日指出，習近平曾於2020年1月訪緬，秦剛此訪旨在落實習近平訪緬成果，深化經濟、民生等領域務實合作，支持緬維護穩定、復甦經濟、改善民生、實現可持續發展。

法廣網報導，秦剛周二會見了緬甸軍政府領導人敏昂萊，這是自2021年2月發生政變使該國陷入血腥危機以來首見。

在緬甸內比都，緬甸軍政權首腦敏昂萊（中右）與中國外交部長秦剛（中左）會面時合影。 中國是緬甸軍人政權最親密的盟友之一，自兩年前發動政變奪取政權以來為其持續統治提供了關鍵支持。(美聯社)

秦剛對敏昂萊表示：「中國在國際舞台上站在緬甸一邊」。一家緬甸官媒播出敏昂萊會見秦剛的畫面。緬甸官方稱，兩人討論了雙邊外交及友好合作，以及緬甸形勢和國際貿易等等。

中國是緬甸軍政權最重要的盟友，也是軍政權最大的軍火供應國。2021年2月1日，緬甸軍方推翻翁山蘇姬文官政府，拘捕包括民選領袖翁山蘇姬在內的大批官員，軍方同時血腥鎮壓民眾的大規模反抗。北京 當局一直拒絕對這個通過政變推翻翁山蘇姬政府的軍政權予以譴責。

根據一些分析人士，北京同時向緬甸好幾個武裝反叛組織提供武器，其中有些武裝組織在軍人發動政權後，多次與軍政府對抗。

報導指出，當日稍早時候，秦剛先行訪問了中緬邊境地區。去年緬北地區發生中國人被騙到當地從事詐騙事件，也顯示中緬邊境的管理出現若干漏洞。

五一小長假秦剛現身在中緬邊境調研。(取材自中國外交部官網)

秦剛在中緬邊境調研時強調完善強邊固防體系，維護邊界穩定，不斷開創涉邊、涉緬工作新局面。秦剛敦促完善黨政軍警民合理強邊固防體系，維護邊界清晰穩定，嚴厲打擊跨境犯罪活動。

文匯報報導，秦剛1日在北京會見聯合國秘書長緬甸問題特使海澤。秦剛表示，緬甸是中國山水相連的近鄰，中方比任何國家都希望緬甸實現穩定發展。緬甸問題背景複雜，內外因素錯亂交織，沒有「速效藥」。

秦剛強調，國際社會要尊重緬甸主權，支持緬甸國內各方各派在憲法和法律框架下，通過政治對話彌合分歧，重啟政治轉型進程。