CNN引衛星圖：中製「軍用飛艇」偵蒐比間諜氣球強

衛星影像顯示，解放軍疑似正在研發軍用飛艇，圖中的大型建築不排除是機庫設施。（取自BlackSky公司推特）

有線電視新聞網（CNN）取得的獨家新衛星影像顯示，中國軍方研製的大型飛艇首次在中國西北部沙漠的一個偏遠基地曝光。

航太 專家表示，這些衛星影像是在中國間諜氣球 於南卡羅來納州外海被擊落前三個月拍攝的，可能預示中國飛艇計畫取得顯著進步，並展示一種比以往所見或已知更加靈活和機動的飛行器。

這些圖像是由美國衛星圖像公司BlackSky於2022年11月拍攝，顯示在中國西北部一處沙漠軍事基地將近1公里長的跑道中間有艘大約100英尺長的飛艇。CNN向一些航太專家展示這些圖像，他們證實這些圖像中有飛艇和跑道、以及一個近900英尺的巨大飛艇機庫。

奧克拉荷馬航空航太研究所執行董事傑克布斯（Jamey Jacobs）表示，像這樣的飛艇可以用作「天空潛艇」，而且它似乎具有專用的推進和導航能力，使其能夠在一個區域的上空長時間遊蕩。

CNN聯繫美國幾位情報官員，但皆拒絕談論該基地或飛艇。美國國防部一名高階官員也拒絕就這艘飛艇會構成何種威脅發表評論，但表示既然飛艇是可見的，美國國防部就會意識到它的存在。中央情報局和國家安全委員會也未回應置評請求。

有線電視新聞網（CNN）取得的獨家新衛星影像顯示，中國軍方研製的大型飛艇首次在中國西北部沙漠的一個偏遠基地曝光。(CNN網頁截圖)

今年1月的間諜氣球事件引發外界對中國飛艇計畫的極大關注，並揭露飛艇對其間諜活動的作用。根據蘭德公司2018年公布的一份中國現代戰爭戰略報告，這種類型的飛艇對中國很有吸引力，因為它們比衛星更便宜，並提供更精確的情報，而且比飛機更不容易受到破壞。

儘管中國並不是唯一使用飛艇的國家，此一發現證實了中國解放軍使用了所有三種類型的飛艇：飛艇、浮空器（aerostats）和自由漂浮氣球。