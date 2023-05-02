中國異議人士 號召拆中共「網路柏林牆」

5月3日是世界新聞自由日，旅居海外的中國民主派人士積極號召拆除中共網路柏林圍牆運動。此為示意圖。（路透）

5月3日是世界新聞自由日，旅居海外的中國民主派人士積極號召拆除中共 網路柏林圍牆運動，發起人之一喬鑫鑫籲請各國政府和議會，需認識這堵電子監獄 圍牆的給人類社會造成的危害。

中央社引述美國之音日報導，中國封鎖境外網路和新聞資訊的「防火長城」（Great Firewall），海外中國民主派稱之為如電子監獄的「網路柏林牆」，並抨擊這道牆隔絕中國14億人或逾10億網友面向世界。

旅居異鄉的中國記者喬鑫鑫說，沒有新聞自由就不可能有民主和人權。他最近因領導「拆牆運動」（BanGFW），加上之前供稿給自由亞洲電台，所以目前在中國的家人遭受威脅。

儘管如此，喬鑫鑫指出，為追求新聞和言論自由，他仍堅持串聯有志之士，號召全球80億人拆除中國網路防火牆，「這比禁抖音和終結烏克蘭戰爭更重要」，過去40多天已經吸引近百萬的粉絲。

他說，自2000年以來，中國已經成為全球最大的電子監獄，中國每年花60億美元打造防火牆，封鎖谷歌、推特、BBC、CNN等全球31萬個網站，以致中國民眾只能接觸中共的洗腦信息。

喬鑫鑫指出，中共靠謊言和暴力也就是槍桿和筆桿維持極權統治，而防火牆就是謊言統治的最大工具。

他說，要藉由不斷的發文和舉牌，吸引並掀起網友熱議拆牆運動，以便接下來到海牙國際刑事法院提告，向各國議會遊說。

喬鑫鑫指出，他們要告中國網警，還有取得博士學位的方濱興和嚴望佳，這兩人可說是打造中國防火牆的要角，「一個是防火牆之父，一個是防火牆之母」，代表牆內上百萬維持防火牆的技術員。

這位85後的中國大學畢業生表示，他1986年出生在中國湖南的小山村，從小就被教育要趕緊入黨，考公務員，但他抵制中共至今從未就範。

他說，之後上大學在隔壁宿舍曾看過長達3小時的六四屠殺影片深感震撼，在廣州工作期間經常出席美國總領事館舉辦的文化講座，2012年還參加美國大選的觀摩會，同時大量閱讀香港英文報刊而眼界大開。

喬鑫鑫指出：「為什麼我們就不能像美國那些同齡的朋友那樣，老婆孩子熱炕頭，去全世界交流呢？我的結論是，就是中共把我們大部分的財富搶走了，造成我們一直很辛苦，一直在磨難。」

他說，因發起拆牆運動，中共公安 部網警威脅他的家人，要求他刪除不利中國的言論，「我當然不在乎他們，因為他們本身就是一個侵犯別國主權的行為，跨國執法」。

喬鑫鑫表示，為防不測，已經手寫一份中英文對照的不自殺聲明，「如果我出現任何意外，請大家找中共算帳」。