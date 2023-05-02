中國助巴基斯坦撤僑 巴大使登門道謝

巴基斯坦駐華大使哈克（左）近日拜會中國外交部亞洲司司長劉勁松，衷心感謝中方的出手相助。（取材自牛彈琴）

北非國家蘇丹日前爆發內戰衝突，包括中國、美國等多國開啟撤僑行動。近日，中國媒體廣傳中國軍艦幫巴基斯坦撤僑，該國大使特意登門道謝的消息。

北京 日報客戶端刊登「牛彈琴」評論文章指出，蘇丹動盪後，中國公民除陸路緊急撤至衣索比亞和厄利垂亞外，中國軍艦也再次出動，南寧艦、微山湖艦，緊急停靠蘇丹港。這是中國海軍繼2011年利比亞撤離行動和2015年葉門撤離行動後，第三次派軍艦執行海外撤離任務。

僅從蘇丹港，中國就撤走940名中國公民、231名外籍人員。中國也是蘇丹內部衝突爆發以來有組織撤離人員最多的國家。

文章稱，不僅中國人激動萬分，巴基斯坦也感慨萬千。4月30日，巴基斯坦駐華大使哈克特意拜會中國外交部亞洲司司長劉勁松，代表巴基斯坦政府衷心感謝中方的出手相助。

文章指，大使先生說得很感性。他說，200多名巴基斯坦人，有幸搭乘中方車輛和軍艦平安撤離，他們對此非常自豪，激動地揮舞巴中兩國國旗並高呼「巴中友誼萬歲」，巴基斯坦政府及各界十分感動和感謝。

另據新民周刊報導，巴基斯坦外交部發言人穆塔茲·扎拉·布洛奇則於4月29日在社交媒體推特 發文：「感謝我們的中國朋友給予的支持和友誼。」