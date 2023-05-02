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南海爭議中國出招 西沙群島開火鍋店

記者陳政錄／綜合報導
中國在西沙群島的永興島上開火鍋店。（取材自微博）
中國在西沙群島的永興島上開火鍋店。（取材自微博）

北京聲索南海主權再出招，據中國軍事部落客「南海的浪濤」披露，4月26日，位於西沙「永興島」（Woody Island）第一家火鍋店—「寬窄巷子」三沙店正式開業，形容該店「進一步滿足駐島幹部群眾的物質文化生活」。香港南華早報據此指出，這是中國為鞏固其在具有重要戰略意義水域的主張，所採取的最新軟性措施。

來源：YouTube

主張擁有南海主權的聲索方眾多，包括中國大陸、台灣、菲律賓、越南等，近年南海海域更成為中美權力博弈的重要場域，美軍時常派遣軍艦通行南海，中美兩軍亦曾在南海對峙，區域情勢受關注。

中國當局近日在南海西沙群島採取新動作，根據軍事部落客「南海的浪濤」發文，4月26日，西沙「永興島」第一家火鍋店—寬窄巷子三沙店正式開業。據指出，這家火鍋店是繼先前引進海南本土飲食品牌—椰語堂福山咖啡店後，中國在永興島上又新增的一處商業服務場所，設有八個獨立包廂和五個室外桌位，能同時容納120人用餐。

據了解，這家火鍋店的食材都由當日空運配送，駐島工作人員陳佳雯說，每個包廂設計都很有中國「國潮」風範，各種設施配備都愈來愈齊全了。協助經營的副總經理王盼盼表示，寬窄巷子三沙店的開業，致力於更好地服務三沙，豐富駐島軍警民的物質文化生活。

南華早報報導，南海是國際重要航道，北京以歷史「9段線」主張大部分的水域屬於中國。西沙群島由約30個島嶼組成，永興島是西沙群島之宣德群島的島嶼，面積最大，除兩岸對其主權存在爭議外，越南也主張在該區域擁有主權。

中國當局在當地很早就有動作，2012年5月在永興島建置三沙市政府後，中國不斷在島上大興土木、加派人手、駐軍，包括軍民兩用機場、學校、銀行、醫院、郵局、百貨等相繼啟用，還陸續部署防空飛彈系統、鷹擊反艦導彈系統、進駐軍事偵搜雷達等，透過軟硬兩手，強化在南海地區的主權聲索。

據報導，2012年當時島上大約住著1000名中國民眾。伴隨搬遷過去的人漸多，加上當局不斷增加各項設施，至2020年，島上居民已增加至2000多人，這還不包括駐地的解放軍。

中國在西沙群島設立三沙市政府後，持續進行對該地的建設，以強化主權申索。（取材自微...
中國在西沙群島設立三沙市政府後，持續進行對該地的建設，以強化主權申索。（取材自微博）

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