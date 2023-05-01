美隱形戰機若在中國周邊被擊落…美媒1個理由分析：救不了

戰鬥救援直升機。（取材自樞密院十號）

美國空軍近日決定大幅削減新一代HH-60W戰鬥救援直升機採購計畫，美媒分析認為，這意味著美國承認，一旦隱形戰機在中國周邊被擊落，美軍將無力救援。中國官媒為此撰文酸：美軍屆時恐無法履行其空軍引以為豪的「不讓任何人掉隊」的承諾，「破產 了就破產了吧」，畢竟美軍已不是第一次殘酷無情地拋棄「自己人」。

中國官媒環球時報旗下「樞密院十號」報導指出，美國「動力」網站28日稱，美國空軍決定大幅削減新一代HH-60W戰鬥救援直升機的採購計畫，此舉背後的根本原因是五角大樓承認，「一旦隱形戰機在中國周邊被擊落」，恐無法承諾「不讓任何人掉隊」的承諾——或者更直白地說，美軍將無力救援。這意味著美空軍的傳統正因為中國而面臨嚴峻挑戰。

報導稱，戰鬥救援直升機是美軍「不讓任何人掉隊」承諾的直接體現，但在美國參議院軍事委員會空地小組委員會舉行的空軍現代化聽證會上，美空軍官員承認HH-60W的採購計畫將從原先計畫的113架削減至65架。另美空軍在2024財年預算 中也擱置了採購10架HH-60W的計畫，並可能將徹底終結該項目。

「動力」網站稱，在過去的反恐戰爭中，美軍救援直升機可以從臨近基地快速出發，在幾乎沒有空中威脅的情況下展開救援。而在太平洋地區未來衝突中，美空軍可能會被迫在距離彼此很遠的分布式地點作戰，在空中和地面不斷受到對手攻擊的威脅下，HH-60W的有限航程發揮作用有限。這可能是HH-60W採購該計畫被削減的主要原因。

美空軍承認，在亞太地區與中國爆發的潛在衝突中，美軍傳統的戰鬥救援策略和「不讓任何人掉隊」承諾正面臨著空前的挑戰。更嚴峻的挑戰是，美空軍正向隱形戰機轉變，但B-21隱形轟炸機等需深入對手縱深地區執行攻擊任務，一旦被擊落，美軍傳統戰鬥救援任務面臨的挑戰更大。若想效仿當年救援F-117飛行員組織複雜的深入敵後救援任務，也是非常危險的，「可能會把一件糟糕的事件變成徹頭徹尾的重大災難」。

報導也提到，儘管美軍建議利用航程更大的「魚鷹」傾斜旋轉翼運輸機或速度更快的V-280新一代直升機執行相關任務，但它們也都無法從根本上解決「在中國周邊的戰鬥救援挑戰」。

「樞密院十號」文章指出，就此來看，美軍所謂「不讓任何人掉隊」的承諾，「破產了就破產了吧」。無論是之前從阿富汗 倉皇撤軍時拋下為美國服務多年的「親密盟友」，還是最近在蘇丹危機中遺棄的上萬名美國公民，他們都親眼見證了這些年美軍是如何殘酷無情地拋棄「自己人」。