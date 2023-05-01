最先vs最後…華春瑩發推並曬圖 對比中美撤僑蘇丹

「最先VS最後」！中方完成撤僑任務，華春瑩曬圖對比「中美又一區別」。（取材自環球網）

「最先vs.最後」，華春瑩 4月29日晚發推並曬圖，對比中美兩國在撤僑並維護本國公民生命財產安全方面的做法。

環球網報導，這條推文的配圖中，對比中美從蘇丹撤僑的不同表現：圖片左邊記錄下中方撤僑畫面，圖中還援引國防部數據稱，中國已派出2艘海軍艦艇撤離940名中國公民；圖片右邊列舉美國主流媒體記錄下的美國撤僑行動，根據美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，美國政府迅速用飛機撤離美使館工作人員，卻沒有協調撤離美國公民的計畫。

4月15日，蘇丹武裝部隊和快速支援部隊之間發生武裝衝突，衝突持續背景下，多個國家已啟動撤僑行動。

據報導，當地時間4月29日上午9時許，在中國海軍導彈驅逐艦南寧艦伴隨護衛下，綜合補給艦微山湖艦搭載約500名從蘇丹撤離人員，緩緩靠抵沙特阿拉伯吉達港，圓滿完成第二批人員轉運任務。在中國駐有關國家使領館的協助下，從北京 時間4月26日至29日，南寧艦、微山湖艦將從蘇丹港撤離的940名中國公民、231名外籍人員轉運至吉達港。至此，中國軍隊完成撤離中國在蘇丹人員任務。北京時間4月29日10時許，首架接返自蘇丹撤離中國公民臨時航班抵達北京首都國際機場。