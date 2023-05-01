最先vs最後…華春瑩發推並曬圖 對比中美撤僑蘇丹
「最先vs.最後」，華春瑩4月29日晚發推並曬圖，對比中美兩國在撤僑並維護本國公民生命財產安全方面的做法。
環球網報導，這條推文的配圖中，對比中美從蘇丹撤僑的不同表現：圖片左邊記錄下中方撤僑畫面，圖中還援引國防部數據稱，中國已派出2艘海軍艦艇撤離940名中國公民；圖片右邊列舉美國主流媒體記錄下的美國撤僑行動，根據美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，美國政府迅速用飛機撤離美使館工作人員，卻沒有協調撤離美國公民的計畫。
4月15日，蘇丹武裝部隊和快速支援部隊之間發生武裝衝突，衝突持續背景下，多個國家已啟動撤僑行動。
據報導，當地時間4月29日上午9時許，在中國海軍導彈驅逐艦南寧艦伴隨護衛下，綜合補給艦微山湖艦搭載約500名從蘇丹撤離人員，緩緩靠抵沙特阿拉伯吉達港，圓滿完成第二批人員轉運任務。在中國駐有關國家使領館的協助下，從北京時間4月26日至29日，南寧艦、微山湖艦將從蘇丹港撤離的940名中國公民、231名外籍人員轉運至吉達港。至此，中國軍隊完成撤離中國在蘇丹人員任務。北京時間4月29日10時許，首架接返自蘇丹撤離中國公民臨時航班抵達北京首都國際機場。
報導稱，華春瑩29日晚還在推特上轉發回覆巴基斯坦外交部發言人帳號發布的一條推特。這條推特稱，「今天，216名巴基斯坦公民乘坐中國海軍微山湖艦從蘇丹港抵達吉達港。我們對中國朋友的支持和友誼表示感謝。」華春瑩對此回覆稱，「患難見真情」。
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