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用奴工生產鋰？ 中斥加總理胡說

中國新聞組／北京1日電
加拿大總理杜魯多（左二）近日暗示中國生產金屬鋰的過程中使用了「奴隸勞工」，這一言論遭到中國駐加使館駁斥。圖為杜魯多與歐盟委員會主席馮德萊恩（右二）今年3月在加拿大安大略省，參觀該國的鋰電池回收公司Li-Cycle。（路透）
加拿大總理杜魯多（左二）近日暗示中國生產金屬鋰的過程中使用了「奴隸勞工」，這一言論遭到中國駐加使館駁斥。圖為杜魯多與歐盟委員會主席馮德萊恩（右二）今年3月在加拿大安大略省，參觀該國的鋰電池回收公司Li-Cycle。（路透）

加拿大總理杜魯多上月底暗指，中國在鋰生產方面使用奴隸勞工，並因此成為世界最大的金屬鋰生產國。中國駐加使館表示，杜魯多完全「罔顧事實，顛倒黑白」。據了解，鋰電池是目前各國生產的新能源汽車「電動車」上的核心部件。

路透報導，杜魯多上月28日在紐約「外交關係協會」（CFR）發表談話時指出，加拿大擁有重要的鋰資源，但中國在過去幾十年做出戰略決定，成為全球最大手機和電動車用鋰生產國，遠超其他國家。

此外，杜魯多還在談話時提及：「恕我直言…在加拿大生產的鋰會更昂貴，因為我們沒有使用奴隸勞工。」

他表示：「因為我們提出，環境責任是我們真正期望遵守之事。因為我們期望合作，尤其成為原住民的夥伴，支付他們的生活工資，期待安全和保護標準。」

對於杜魯多的談話，中國駐加大使館代表次日表示強烈不滿和堅決反對。中方聲稱，過去100多年，加拿大許多黑人和原住民被迫為奴，「『奴隸勞動』、『強迫勞動』等荒謬指控完全是美、加等西方國家自身罪責的映射。加領導人涉華言論無異『賊喊捉賊』」。

該使館代表還稱，加方將中國鋰礦生產和「奴隸勞動」聯繫起來，實質打著人權幌子搞政治操弄和經濟霸凌，企圖破壞中國繁榮穩定、遏制中國發展。

 杜魯多譴責中國使用奴隸勞工生產金屬鋰，折射出西方國家對中國感到不安。鋰是生產電動車電池的關鍵礦物之一，具重要戰略意義，過去兩年價格飆升逾5倍。全球多數鋰礦加工廠都在中國，此外，中國企業近年積極在南美洲、非洲、澳洲等地購礦，更讓西方國家感到受威脅。

杜魯多 加拿大 電動車

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