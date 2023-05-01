聯國表決俄侵烏議案 中投贊成票 北京立場轉變？

聯合國表決有關俄羅斯侵略烏克蘭議案，中國投贊成票。（取材自聯合國官網）

聯合國 4月26日就加強與歐洲委員會合作的議案進行表決，議案提到「俄羅斯『侵略』（aggression）烏克蘭 後，歐洲面對前所未有的困難」，中國在議案全案表決投下贊成票，極為罕見，引起國際關注。投票當天，中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤倫斯基通了電話。

聯合國此前就有關俄烏戰爭議案，尤其涉及譴責俄羅斯入侵烏克蘭的內容，中國全都投棄權票，因此被指責偏袒俄羅斯。這次中國在該議案全案表決中投下贊成票，外界關注北京對俄烏戰爭立場是否轉變。

聯合國4月26日就加強與歐洲委員會合作的議案進行辯論及表決，議案提到，「俄羅斯侵略烏克蘭，此前侵略喬治亞，俄羅斯在歐洲委員會的成員資格已被取消，令歐洲面對前所未有的挑戰，需要加強聯合國與歐洲委員會的合作，基於主權、領土完整及任何國家的政治獨立的基礎上，重建及維持和平及安全。」

據聯合國官網當日會議影片，會議曾就以上表述是否應保留進行投票。投票前，俄羅斯代表表示反對。結果有81票贊成、10票反對、48票棄權；中國代表投棄權票。

其後大會就議案全案進行投票，有122個國家投贊成票，包括中國；5國投反對票，包括俄羅斯、白俄羅斯 等；另有18國投棄權票。

去年俄羅斯入侵烏克蘭後，中國一直沒有譴責俄羅斯，也沒有把俄軍行動形容為「侵略」。今年2月25日俄烏戰爭一周年，北京發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，仍將事件定性為「烏克蘭危機」。

上述投票當天，習與澤倫斯基通一小時電話，為俄烏戰爭爆發後首次。習當時向澤倫斯基表示，「相互尊重主權和領土完整」是中烏關係政治基礎，將派歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問。澤倫斯基則稱，歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。

針對中國這次投下贊成票，復旦大學美國研究中心教授張家棟發文指出，這次中方投票「很耐人尋味」，因草案中明確將俄羅斯對烏克蘭發起的特別軍事行動定性為「侵略」，這應是中方罕見對一項包含譴責俄羅斯內容的聯合國決議投贊成票。